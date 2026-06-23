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Mundial 2026 | Los duelos que faltan por TV abierta

Se mantienen horarios confirmados para los partidos restantes de la fase de grupos

Por El Universal

Junio 23, 2026 11:22 a.m.
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Mundial 2026 | Los duelos que faltan por TV abierta
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      Con la segunda jornada de la Copa del Mundo a punto de concluir y una última fecha de la fase de grupos aún por disputarse, la emoción está garantizada en cada cancha.

      Televisión abierta y su papel en la cobertura mundialista

      El torneo más importante de la FIFA arrancó con una intensa agenda de 104 partidos, pero conforme avanzan los días, la actividad comienza a reducirse y cada duelo adquiere mayor relevancia en la lucha por la clasificación.

      Para muchos aficionados, seguir todos los encuentros ha representado un verdadero desafío. Los horarios escalonados y, sobre todo, la transmisión exclusiva a través de plataformas de paga han complicado el acceso total a los partidos, dejando a la televisión abierta como la alternativa principal para no perderse la fiesta mundialista.

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      Programación de partidos en televisión abierta

      En ese contexto, la oferta de TV abierta ha permitido a los seguidores disfrutar al menos de un partido por día a través de las señales de Televisa y TV Azteca. Una opción que, si bien es limitada frente al calendario completo, ha mantenido viva la pasión por el torneo entre quienes buscan ver futbol sin costo adicional.

      A pesar de ello, la programación de la fase de grupos todavía tiene encuentros por ofrecer en señal abierta, lo que garantiza que los aficionados seguirán siendo testigos de momentos históricos, goles memorables y duelos decisivos en el camino rumbo a la siguiente ronda.

      Estos son los duelos que faltan por transmitirse en televisión abierta

      Miércoles 24 de Junio - Chequia vs México - 6:30 PM

      Jueves 25 de Junio - Ecuador vs Alemania - 13:40 PM

      Viernes 26 de Junio - Uruguay vs España - 17:30 PM

      Sábado 27 de Junio - Panamá vs Inglaterra y Colombia vs Portugal.

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