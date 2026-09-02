Armando González marca primer gol en Europa con Olympiacos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Armando González puso fin a su mala racha y convirtió su primer gol con el Olympiacos de Grecia, en el torneo de Copa frente al AEL FC, como visitante.

"La Hormiga", con un cabezazo al minuto 34, se estrenó como goleador en el futbol europeo, luego de que minutos antes fallara increíblemente una acción de gol.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ex de Chivas apareció por segundo poste y con un cabezazo picado dentro del área chica abrió el marcador para poner arriba a su nuevo conjunto rojiblanco que hoy vistió todo de azul.Minutos antes, "La Hormiga" erró un cabezazo de "palomita", también dentro del área chica, cuando lo más sencillo era convertir su gol.Con su primer tanto en la Copa de Grecia, Armando González puso fin a su mala racha de cinco meses sin convertir; el mexicano de 23 años no anotaba desde el mes de abril con el Guadalajara.Ya en la segunda parte, González fue parte del tercer tanto del Olympiacos y con un pase de cabeza, sirvió el esférico para que Bruno ampliara la ventaja al minuto 54.El mundialista mexicano salió de cambio al minuto 80, cuando el marcador ya estaba 4-0.