Apalean Tigres a Nacionales

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DETROIT.- River Ryan estuvo sobresaliente en su debut con Detroit y los Tigres conectaron tres jonrones para arrollar 9-2 a los Nacionales de Washington la noche del lunes, un día después de quedar eliminados de la carrera por los playoffs de la Liga Americana.

Ryan, adquirido de los Dodgers de Los Ángeles en el canje por Tarik Skubal, lanzó tres entradas sin permitir carreras. Permitió dos hits y otorgó una base por bolas, con dos ponches. Se espera que Ryan vuelva a abrir en el cierre de la temporada el domingo — un día después de que Justin Verlander tiene programado realizar su última apertura en las Grandes Ligas.

El venezolano Keider Montero (10-9) lanzó cuatro entradas sin permitir carreras como relevista de Ryan.

El abridor de Washington, DJ Herz (0-1), hizo su primera aparición en las Grandes Ligas en casi dos años. Herz, quien se sometió a una cirugía Tommy John en abril de 2025, trabajó cuatro entradas y permitió cuatro carreras con cinco hits y dos bases por bolas, además de ponchar a cuatro.

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Los Tigres tomaron ventaja de 2-0 en la primera entrada. El venezolano Gleyber Torres recibió base por bolas, avanzó a segunda con un lanzamiento descontrolado y anotó con un doble automático de Hao-Yu Lee. Después de que Herz consiguió el primer out, Eduardo Valencia, de Venezuela, conectó un sencillo al jardín izquierdo; Lee anotó cuando James Wood jugó mal la pelota para un error.

El boricua Javier Báez puso el 4-0 en la cuarta, al conectar su tercer jonrón de la temporada por encima del bullpen de los Tigres en el jardín izquierdo para remolcar a Dillon Dingler.

Detroit añadió cinco carreras más en la quinta entrada, tres con el cuarto jonrón de Ben Malgeri y dos con el 25to de Spencer Torkelson.