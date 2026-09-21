Lionel Messi revela jersey para su último partido con Argentina

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- En esta próxima fecha FIFA se dará un hecho histórico, ya que el ganador de ocho Balones de Oro, Lionel Messi, jugará su último partido con la camiseta de la Selección Argentina.

Después de 21 años defendiendo los colores de su país, la Pulga dará un paso al costado y lo hará con una camiseta especial.

A lo largo de su carrera profesional, Lionel Messi ganó todo lo que jugó con la camiseta argentina. La Copa del Mundo 2022, un bicampeonato en Copa América, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales en categorías juveniles son sus logros más destacados.

Todas las camisetas que usó van acompañadas de un recuerdo particular, y ahora habrá espacio para una más... la de su último partido con la selección albiceleste.

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En esta ventana de fecha FIFA, la Scaloneta jugará tres partidos amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

El primero lo jugará en el estadio Mario Alberto Kempes, de la provincia de Córdoba, y los últimos dos tendrán lugar en el estadio Monumental, de Buenos Aires, hogar del River Plate.

En el juego contra el conjunto africano, la Pulga tendrá su emotiva despedida, en la que participarán como invitados especiales los jugadores con los que se coronó como campeón del mundo en Qatar.

Este lunes, a través de una publicación en redes sociales, el jugador del Inter Miami reveló el diseño de este jersey especial que usará en su "último tango".

"Último partido... Una camiseta para toda la vida", fue el mensaje que dejó Messi en su publicación de Instagram.