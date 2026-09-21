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Atlético Madrid pide fin al acoso arbitral tras críticas de Mourinho

Mourinho mostró imágenes de faltas que consideró merecían tarjetas rojas en conferencia de prensa.

Por AP

Septiembre 21, 2026 06:55 p.m.
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Atlético Madrid pide fin al acoso arbitral tras críticas de Mourinho
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      MADRID (AP) — El Atlético de Madrid pidió que se ponga fin al "acoso arbitral" el lunes, un día después de que el técnico del Real Madrid, José Mourinho, se quejara por el mal desempeño de Miguel Ángel Ortiz Arias.

      Atlético Madrid pide fin al acoso arbitral

      Tras la victoria 2-1 del Atlético el domingo, Mourinho arremetió contra el árbitro Ortiz Arias y sostuvo que Cristian "Cuti" Romero y Lee Kang-in merecían tarjetas rojas por faltas cometidas contra jugadores del Real.

      Mourinho critica arbitraje y muestra pruebas

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      Mourinho llevó imágenes impresas a su conferencia de prensa en las que mostraba las faltas que, según afirmó, ameritaban un castigo severo.

      El Atlético respondió ahora en redes sociales con un mensaje que dice "Detengan ya el acoso arbitral", acompañado de un video que muestra una imagen de Mourinho saliendo de una impresora.

      "Todo ha sido muy extraño", dijo el domingo Mourinho. "En primer lugar, el árbitro se conocía una semana antes del partido, pero me dicen que normalmente eso se anuncia apenas 24 horas antes. Luego es un árbitro de 41 años que no está en la lista internacional, así que no puede ser porque sea un gran árbitro. El pobre hombre vino aquí y no pudo manejar la presión".

      La derrota dejó al Real cuarto en La Liga tras siete jornadas. El rival de la ciudad, el Atlético, está en el segundo puesto, solo por detrás del líder Barcelona.

      Mourinho está al inicio de su segunda etapa con el club, al que ya dirigió entre 2010 y 2013, llevándolo a un título de La Liga y a la corona de la Copa del Rey.

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