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Apretada victoria de los Orioles sobre los Azulejos

Por AP

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
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Apretada victoria de los Orioles sobre los Azulejos
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      BALTIMORE.- Pete Alonso conectó dos jonrones, incluido un batazo de dos carreras en la octava entrada que impulsó la noche del lunes a los Orioles de Baltimore a una victoria por 4-3 sobre los Azulejos de Toronto.

      Los Orioles están al borde de la eliminación en la carrera por el comodín de la Liga Americana, pero Alonso ha estado sensacional en su primera temporada con el equipo. Suma 40 jonrones —la cuarta vez que alcanza esa cifra en una campaña— y ha abierto una ventaja de nueve carreras impulsadas sobre el cubano Yordan Alvarez, de Houston, que aspira a la Triple Corona.

      De hecho, Alonso podría ser quien termine liderando la Liga Americana en jonrones y carreras impulsadas. Está a un jonrón del toletero dominicano de Tampa Bay Junior Caminero.

      El cubano Yennier Cano (4-3) se llevó la victoria en labor de relevo por los Orioles, y Rico Garcia lanzó una novena entrada perfecta para su décimo salvamento.

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      El inicio se retrasó 47 minutos por la lluvia, y los primeros cuatro bateadores de Toronto se embasaron.

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