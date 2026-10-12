apuntes y comentarios

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Atlético de San Luis volvió a las andadas, después de ir adelante en el marcador, fue de más a menos, y aunque al final como que quiso apretar, no pudo, y terminando perdiendo 1-2 ante el resucitado Santos Laguna que ligó su cuarta victoria consecutiva y desplaza al cuadro colchonero del décimo segundo sitio, mandándolo al décimo quinto lugar, con pocas esperanzas de mantenerse en la pelea por la liguilla.

Óscar Macías con un remate de cabeza, a tiro de esquina de Sébastien Salles-Lamonge, después pudiendo ir al frente, para aprovechar el descontrol de los laguneros por un gol en contra, jugó en forma conservadora y hasta tímida, por lo que Santos reacciona y con un espectacular remate de Tahiel Jiménez, contorsionándose en el área casi a ras del césped, remata para vencer el arco local.

En la segunda parte, el capitán Salles-Lamonge, visiblemente mermado, quizás por algún golpe o desalentado porque casi todo le salió mal, ante la efectividad de quien venía siendo el pivote de los locales, se evidenció en el rendimiento creativo y ofensivo del cuadro potosino.

Efectivamente, Atlético depende en cierto grado del desempeño del francés, que tuvo un mal partido con un bajo rendimiento reflejado en solo una asistencia y un tiro desviado, por lo que el cuadro local no funciono y volvió a desilusionar a sus aficionados en casa, que en la segunda parte acepta un nuevo tanto de Tahiel Jiménez, que define de buena forma una jugada elaborada de los laguneros que llegan a cuatro victorias seguidas, ascendiendo al décimo segundo puesto con 13 unidades y los locales bajan al décimo quinto con 12 puntos.

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SELECCIÓN FEMENIL MEXICANA

VUELVE A MEDIRSE A JAMAICA

Mañana por la tarde noche, la selección Mexicana de la rama femenil, sostendrá su segundo encuentro de preparación ante su similar de Jamaica, a celebrarse en la cancha del estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro, cuya afición esta muy entusiasmada por la presencia de las féminas tricolores, y más por el buen paso del equipo varonil de los Gallos Blancos en la actual campaña de la Liga MX.

El pasado viernes 9 del presente, mexicanas y jamaicanas, se enfrentaron en el estadio Victoria de Aguascalientes, donde la escuadra de Jamaica se impuso por marcador de 4 a 3, en donde el cuadro tricolor se vio superado con un marcador adverso desde los inicios del partido, pero al final no le alcanzó para emparejar los cartones y rescatar la igualada.

En términos generales, el seleccionado mexicano, se vio incompetente para controlar los embates veloces de las jugadoras de Jamaica, y aunque para la segunda parte, mejoraron, solo les alcanzó para acortar distancias, pero sin evitar la derrota, por lo que quedaron a deber .

Para este segundo encuentro en la capital queretana, el equipo mexicano debe mejorar, no solo algunas de sus individualidades, sino principalmente en el juego colectivo, lo que no hicieron debidamente en la capital hidrocálida, donde por apoyo de la afición no quedó.

Este par de encuentros del equipo mexicano, son a manera de preparación, con miras a la eliminatoria de CONCACAF que en el mes de noviembre se efectuará, y en donde, los ocho mejores de la zona disputaran seis boletos por el pase al Campeonato Mundial a efectuarse en Brasil, el próximo año, y desde luego el título de la zona.

En su primer encuentro del Premundial, México se enfrentará a Haití, en cuartos de final, y de ganar, de manera automática habrá de conseguir su boleo al Mundial que se efectuará en tierras amazónicas.

ADSL FEMENIL NO

TENDRÁ ACTIVIDAD

Debido a la celebración de la fecha FIFA femenil, el campeonato en la Liga mexicana se suspenderá, reanudándose el fin de semana, por lo que el Atlético de San Luis reaparecerá el domingo 18 por la tarde en la cancha del estadio Libertad Financiera, enfrentándose al equipo de las Bravas de Ciudad Juárez, que en su último encuentro perdieron 0-1 contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, mientras que ADSL se impuso en el clásico femenino del centro del país, a Querétaro por 1-0 jugando en la ciudad de Querétaro, donde las potosinas confirmaron su buen paso que las mantiene en el tercer sitio del Grupo B con 19 unidades... y hasta la próxima.