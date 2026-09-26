Arranca The Chase de Trucks México

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La lucha por el campeonato 2026 de Trucks México Series, presentado por Carreras en Vivo, comenzará este domingo 27 de septiembre con la décima fecha de la temporada y la primera carrera de "El Chase", etapa definitiva del serial que tendrá como escenario el Óvalo Aguascalientes México, donde siete pilotos mantienen vivas sus aspiraciones al título.

El potosino Roberto Espinosa, al volante de la camioneta #96 de Dynamic Motorsports, llegará como líder de la clasificación con 1008 puntos. Muy cerca aparecen Carlos Novelo, de la #18, con 1005 unidades; Santiago Cruz, en la #26, con 1004; Valeria Aranda, de la #27, con 1003; el novato Sebastián Rodríguez, en la #9, con 1002; Everardo Fonseca, con la #94, suma 1001, mientras que Jan Philipp Krüll, clasificado como comodín con la #7, comenzará con 1000 puntos.

Serán cuatro fechas las que definirán al nuevo campeón de la categoría, por lo que cada resultado cobrará especial importancia en esta fase. Espinosa parte con una ventaja mínima sobre sus perseguidores, situación que anticipa una disputa cerrada desde la primera bandera verde, con apenas ocho unidades de diferencia entre el primero y el séptimo lugar del "Chase".

La competencia se desarrollará sobre el óvalo hidrocálido de 1.4 kilómetros, con una carrera pactada a 100 vueltas. Previamente se llevará a cabo la tradicional sesión de clasificación con un cambio de llanta en pits para definir la parrilla de salida. La prueba arrancará el domingo a las 11:30 horas y contará con dos "stages", programados para las vueltas 30 y 60.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí