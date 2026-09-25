Chivas busca mantenerse en la pelea por la cima ante Querétaro
El partido se jugará a las 17:05 horas y será transmitido por Amazon Prime.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- Las Chivas del Guadalajara regresan a casa para afrontar un nuevo compromiso del Apertura 2026. Este sábado, el Rebaño Sagrado recibirá al Querétaro en el Estadio Akron, en un duelo correspondiente a la Jornada 10 del torneo.
Chivas busca mantener su posición en la tabla
El conjunto rojiblanco llega con 18 puntos y ubicado en el segundo puesto de la clasificación, producto de cinco victorias. En su partido más reciente, Chivas empató 2-2 frente al América en el Clásico Nacional. Bryan González abrió el marcador al minuto 31, mientras que Ricardo Marín apareció al 45+2' para aumentar la ventaja.
Ahora, el Guadalajara intentará reencontrarse con el triunfo ante su afición y mantenerse entre los primeros lugares de la tabla.
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Querétaro busca escalar posiciones en el torneo
Querétaro, por su parte, también llega con un empate en su último encuentro. Los Gallos Blancos igualaron 1-1 frente al León, con Iker Sánchez como autor del tanto queretano al minuto 59.
Con 14 unidades, Querétaro ocupa actualmente la quinta posición y suma cuatro triunfos en el campeonato, por lo que una victoria en territorio tapatío podría acercarlo todavía más a los puestos de arriba.
El Rebaño buscará hacer valer su buen momento para mantenerse entre los protagonistas del torneo, mientras que los Gallos intentarán llevarse los tres puntos y seguir escalando posiciones. El duelo arrancará a las 17:05 horas y será transmitido por Amazon Prime.
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