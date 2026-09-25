Néstor Lorenzo advierte el sello de Rafa Márquez

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La Selección Mexicana inicia una nueva era con Rafael Márquez en el banquillo y su primera prueba será la Selección Colombiana que dirige el argentino Néstor Lorenzo. Dura prueba para el Tricolor.

Néstor Lorenzo anticipa estilo de Rafa Márquez

Sin embargo, también lo será para el conjunto sudamericano, donde vislumbran un equipo mexicano con la posesión del balón como su principal arma. Al menos, así lo vislumbra Lorenzo basándose en la calidad que tuvo el Káiser como futbolista.

"Creo que nosotros le damos al equipo las herramientas, como nos conviene jugar, la salida, la presión al rival, herramientas que deben de decidir dentro del campo. El estudio que hicimos es que Rafa (Márquez) está en el grupo desde hace tiempo, seguro le ayudó al Vasco Aguirre, tiene su idea, la implementará. Por el crack que fue, su 'leitmotiv' va a ser la posesión del balón. Ya veremos cómo contrarrestar, superarlo", declaró Néstor en conferencia de prensa.

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Convocatoria de jóvenes y experiencia en selección Colombia

Para este primer partido después del Mundial 2026, Lorenzo llamó una mezcla de elementos de experiencia y jóvenes que harán su presentación en la Selección Absoluto de Colombia, entre ellos destacan Oscar Perea (América) y Daniel Arcila (León); juveniles que militan en la Liga MX.

"Uno conoce las características por verlos en televisión o cuando viajo a verlos en vivo a México. Lo que me ha sorprendido es la frescura que tienen los dos, la ambición de terminar la jugada, de hacer gol, con distintas características, pero con el mismo fin, una cosa es verlo por televisión y otra es verlos con jugadores de categoría. Estamos contentos, veremos si se ganan ese espacio tan apreciado en selección", explicó Néstor.

Otro colombiano que ha dado de qué hablar en México es Miguel Borja, quien suma tres goles en dos partidos y uno de ellos fue un golazo de chilena frente a las Chivas en el Clásico de México.

"El gol fue un golazo... a Miguel (Borja) lo conocemos de la etapa con (José) Pékerman. Sabemos que cuando coge continuidad, se le abre el arco, es un jugador letal... está ahí siempre en el radar, siempre estuvo", habló sobre un futuro regreso del atacante azulcrema a la Selección de Colombia.