Arranca XII Encuentro Potosino de Atletismo

Con un ambiente de entusiasmo deportivo, este viernes y sábado dio inicio el XII Encuentro Potosino de Atletismo 2025 “Mtra. Rafaela Macías Sánchez”, competencia que se lleva a cabo del 10 al domingo 12 de octubre en la Unidad Deportiva Universitaria (UDU), reuniendo a jóvenes talentos y atletas consolidados de distintas entidades del país.

La jornada inaugural dejó grandes emociones en la pista y campo, con competencias reñidas en las categorías infantiles, juveniles y abiertas.

En las pruebas de medio fondo, Yael Alejandro Díaz de León, del Anibals Team Avco, se llevó el primer lugar en los 1500 metros varonil abierta con tiempo de 4:30.31, seguido de Luis Fernando Almanza y José Bernardo Alfaro. En la rama femenil abierta, Andrea Regina Ávalos también del Anibals Team Avco, fue la ganadora con 5:16.90, superando a Alejandra Medrano y Yesenia González.

En la categoría Sub-20, Diego Esteban Polanco (Anibals Team Avco) dominó los 1500 metros varonil con 4:26.32, mientras que en la rama femenil, América Renata Morales (Anibals Team Avco) se adjudicó el oro con 5:19.65. Por su parte, en Sub-18 femenil, la victoria fue para Gretel Paola Navarro (Pequeños Corredores) con tiempo de 5:15.87.

En las pruebas de caminata, los atletas de Deportistas de Chimalhuacán tuvieron una destacada actuación. Cristhian Donovan Juárez se impuso en los 5000 metros abierta con 21:35.99; Oscar Jafet Bocanegra ganó la Sub-20 (22:20.20) y Luis Antonio Vicente hizo lo propio en la Sub-18 (25:20.33). En la rama femenil, María Fernanda Santiago fue la mejor en Sub-20 con 24:39.32.

Las categorías infantiles también mostraron talento y futuro prometedor. En los 1000 metros caminata Sub-12, Daniela Rivera (Joachin) fue primera con 5:38.61, mientras que en varonil David Hernández (Deportistas de Chimalhuacán) cruzó primero con 6:09.59.

En las pruebas de velocidad, Cristina Margarita Terrazas (Isari Atletismo Saltillo) encabezó las eliminatorias de los 100 metros planos abierta femenil con 13.04, mientras que en varonil Johan Avilés (Club de Atletismo Cholos) fue el mejor con 11.30.

La actividad continuará durante este domingo con las pruebas de salto, lanzamiento y de fondo, donde se espera que los atletas potosinos sigan cosechando buenos resultados ante la presencia de clubes provenientes de diferentes estados.