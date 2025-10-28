Arrancan Juegos Internacionales de Policías y Bomberos

Con gran entusiasmo y espíritu competitivo, este domingo dieron inicio las actividades de la XII edición de los Juegos Internacionales de Policías y Bomberos, con las pruebas de ciclismo de ruta y montaña, que marcaron el arranque oficial del evento deportivo que reúne a elementos de seguridad y rescate de diversos estados y países.

La jornada comenzó con la competencia de ciclismo de ruta, desarrollada en el circuito “Ciudad Maderas”, de 15 kilómetros por vuelta, donde los participantes enfrentaron un recorrido demandante tanto en resistencia como en estrategia. Las categorías varoniles completaron 30 kilómetros, mientras que las femeniles recorrieron 15 kilómetros, en un ambiente de intensa competencia y compañerismo.

En la categoría varonil 35-44 años, el triunfo fue para Juan Gerardo Romero Vallejo, representante de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Matehuala, seguido por José Roberto Buendía, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México (SSP EDOMEX), mientras que el tercer lugar correspondió a Benjamín Ignacio Pérez, del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala.

En la rama femenil hasta 34 años, la vencedora fue Raquel Guzmán Castillo, de la Policía Estatal de Querétaro, y en la categoría 35-45 años, el primer sitio lo consiguió Fabiola Ángeles Lucas, participante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México (SSC EDOMEX), quien tuvo una destacada actuación.

En la categoría varonil 35-44 años, el primer lugar fue para Juan Carlos González Vega, del Departamento de Bomberos de Guaymas, Sonora, seguido nuevamente por José Roberto Buendía Beltrán (SSC EDOMEX), mientras que el tercer puesto fue para Miguel Ángel Almazán, de la Fiscalía General de San Luis Potosí.

Dentro de la categoría varonil 45-54 años, el primer sitio correspondió a Yuri Yuri Espinal Ponce, de la Policía Nacional, segundo para José Juan Álvarez Solía, del Cuerpo de Bomberos de Guaymas, Sonora, y tercero para Jorge Oswaldo Gallegos Casillas, de la Comisaría de Zapopan.

En la rama femenil 34-44 años, Fabiola Ángeles Lucas repitió como campeona, ahora en la prueba de montaña, consolidando un brillante inicio en la justa. El segundo lugar fue para Karina Quinto Soto, de la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro.