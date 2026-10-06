logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Arrasan los Falcons a Saints 45-24

Bijan Robinson fue la bujía de Atlanta al anotar 2 touchdowns a New Orleans

Por AP

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
A
Arrasan los Falcons a Saints 45-24
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NUEVA ORLEANS.- Bijan Robinson corrió para 145 yardas y dos touchdowns, y los Falcons lograron una contundente victoria por 45-24 sobre los Saints de Nueva Orleans la noche del lunes, lo que apagó las celebraciones que conmemoraban el 20mo aniversario de la reapertura del Superdome tras el huracán Katrina.

      Brian Robinson anotó tres touchdowns en carreras cortas para los Falcons (2-2), que nunca estuvieron en desventaja y controlaron la línea de golpeo, además de superar a los Saints (1-3) por tierra, 207 yardas contra 50.

      Atlanta siguió avanzando con el quarterback Michael Penix Jr., quien regresó a la alineación para una victoria por 35-14 en Green Bay. Penix fue eficiente: completó 15 de 20 pases para 223 yardas y un touchdown. Su envío de anotación de 31 yardas a Jahan Dotson en el cuarto periodo hizo que los aficionados de los Saints se dirigieran en masa hacia las salidas.

      El corredor de los Saints Alvin Kamara anotó sus primeros dos touchdowns de la temporada; el segundo recortó la ventaja de Atlanta a 31-17 al inicio del cuarto periodo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Tyler Shough lanzó para 286 yardas y un touchdown tardío a Devaughn Vele.

      El partido comenzó tras las festividades que conmemoraban el regreso de los Saints al Superdome después de que Katrina desplazara al equipo de Nueva Orleans durante toda la temporada 2005.

      Los Falcons, vestidos de rojo, recibieron la patada inicial. Bijan Robinson explotó por un hueco en el lado izquierdo de la línea y recorrió 59 yardas para un touchdown.

      Por cuarta vez en cuatro partidos, los Saints estaban jugando desde atrás temprano —un desafío que se hizo más difícil por el intento fallado de gol de campo de 52 yardas de Daniel Carlson y el balón suelto perdido del corredor Kendre Miller en la yarda 22 de Nueva Orleans una posesión después.

      Atlanta capitalizó la pérdida de balón cuando Bijan Robinson puso el marcador 14-0 con una carrera de poder de 4 yardas, preparada en parte por una penalización de sujetando defensivo en tercera oportunidad del esquinero Kool-Aid McKinstry.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Canelo Álvarez pierde más de 130 mil pesos por derrota de México
        Canelo Álvarez pierde más de 130 mil pesos por derrota de México

        Canelo Álvarez pierde más de 130 mil pesos por derrota de México

        SLP

        El Universal

        La Selección Mexicana cayó 3-0 ante Estados Unidos, lo que generó pérdidas económicas para Canelo Álvarez por su apuesta.

        NBA prueba balón inteligente en partidos de exhibición
        NBA prueba balón inteligente en partidos de exhibición

        NBA prueba balón inteligente en partidos de exhibición

        SLP

        AP

        Árbitros usarán dispositivos portátiles para comunicarse con el centro de repeticiones en algunos encuentros.

        Gran Premio Ciudad de México analiza extensión de contrato con Fórmula 1
        Gran Premio Ciudad de México analiza extensión de contrato con Fórmula 1

        Gran Premio Ciudad de México analiza extensión de contrato con Fórmula 1

        SLP

        El Universal

        El director del Gran Premio Ciudad de México impulsa la consolidación del país en el automovilismo con la llegada de la Fórmula 2.

        Rafael Márquez respalda a Raúl Rangel tras errores en Arizona
        Rafael Márquez respalda a Raúl Rangel tras errores en Arizona

        Rafael Márquez respalda a Raúl Rangel tras errores en Arizona

        SLP

        El Universal

        El capitán de la Selección Mexicana confía en la recuperación del portero tras su mala actuación.