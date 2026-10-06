Arrasan los Falcons a Saints 45-24

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NUEVA ORLEANS.- Bijan Robinson corrió para 145 yardas y dos touchdowns, y los Falcons lograron una contundente victoria por 45-24 sobre los Saints de Nueva Orleans la noche del lunes, lo que apagó las celebraciones que conmemoraban el 20mo aniversario de la reapertura del Superdome tras el huracán Katrina.

Brian Robinson anotó tres touchdowns en carreras cortas para los Falcons (2-2), que nunca estuvieron en desventaja y controlaron la línea de golpeo, además de superar a los Saints (1-3) por tierra, 207 yardas contra 50.

Atlanta siguió avanzando con el quarterback Michael Penix Jr., quien regresó a la alineación para una victoria por 35-14 en Green Bay. Penix fue eficiente: completó 15 de 20 pases para 223 yardas y un touchdown. Su envío de anotación de 31 yardas a Jahan Dotson en el cuarto periodo hizo que los aficionados de los Saints se dirigieran en masa hacia las salidas.

El corredor de los Saints Alvin Kamara anotó sus primeros dos touchdowns de la temporada; el segundo recortó la ventaja de Atlanta a 31-17 al inicio del cuarto periodo.

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Tyler Shough lanzó para 286 yardas y un touchdown tardío a Devaughn Vele.

El partido comenzó tras las festividades que conmemoraban el regreso de los Saints al Superdome después de que Katrina desplazara al equipo de Nueva Orleans durante toda la temporada 2005.

Los Falcons, vestidos de rojo, recibieron la patada inicial. Bijan Robinson explotó por un hueco en el lado izquierdo de la línea y recorrió 59 yardas para un touchdown.

Por cuarta vez en cuatro partidos, los Saints estaban jugando desde atrás temprano —un desafío que se hizo más difícil por el intento fallado de gol de campo de 52 yardas de Daniel Carlson y el balón suelto perdido del corredor Kendre Miller en la yarda 22 de Nueva Orleans una posesión después.

Atlanta capitalizó la pérdida de balón cuando Bijan Robinson puso el marcador 14-0 con una carrera de poder de 4 yardas, preparada en parte por una penalización de sujetando defensivo en tercera oportunidad del esquinero Kool-Aid McKinstry.