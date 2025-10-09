logo pulso
Por Ana Paula Vázquez

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Artemio Orión, reforzará al Tri sub 18

El joven portero Artemio Orion Olvera, de 17 años, volverá a vestir la camiseta de la Selección Mexicana Sub 18 en su próxima gira por Europa, donde el equipo nacional disputará partidos de preparación frente a clubes portugueses. Los encuentros se llevarán a cabo los días 10 y 12 de octubre ante Porto Sub 19 y Paços de Ferreira Sub 19, respectivamente.

Orion, que llegó al Atlético de San Luis en 2022 con apenas 15 años, ha mostrado un crecimiento constante en las Fuerzas Básicas del club. En la actual temporada ha disputado el 71% de los minutos posibles en la Sub 19 y se ha consolidado como el tercer portero con más atajadas de su categoría. Su desempeño le ha permitido también entrenar con el primer equipo, donde ha destacado por su calidad bajo los tres postes.

La convocatoria a la Selección Mexicana Sub 18 es la tercera que recibe Orion en 2025. El combinado nacional, dirigido por Álex Diego, estará integrado por 21 jugadores provenientes de 12 clubes diferentes, quienes se medirán a equipos europeos como parte del Proyecto Selecciones, un programa de preparación y seguimiento de jóvenes talentos del país.

Con esta experiencia, Orion suma minutos internacionales que consolidan su proyección como uno de los porteros más prometedores del fútbol mexicano en su categoría, y refuerza el trabajo de las Fuerzas Básicas del Atlético de San Luis, club que ha seguido de cerca su desarrollo desde su llegada.

