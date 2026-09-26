Aseguran un comodín los Medias Rojas

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BOSTON.- El bateador venezolano Wilyer Abreu conectó un doblete de dos carreras en la octava entrada y los Medias Rojas de Boston vencieron 2-0 a los Cachorros de Chicago para barrer una doble cartelera.

El dominicano Brayan Bello permitió cuatro imparables en cuatro entradas y el novato venezolano Jedixson Páez (1-1) concedió tres hits en cinco episodios con cuatro ponches para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas.

Chicago cayó a dos juegos de distancia de San Diego por el comodín principal de la Liga Nacional. Los Padres recibieron a Arizona más tarde.

El mexicano Javier Assad (6-2) fue el lanzador derrotado. El abridor de Chicago, David Petersen, permitió tres hits en cinco entradas y ponchó a seis.

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En el primer encuentro, Connor Wong bateó un doblete productor de la ventaja en la séptima entrada para ayudar a los Medias Rojas a remontar una desventaja de tres carreras en un triunfo por 4-3 que aseguró el quinto puesto en los playoffs de la Liga Americana.

Boston jugará su Serie de Comodines por segundo año consecutivo contra los Yankees de Nueva York, que ganaron el duelo al mejor de tres partidos de la temporada pasada por 2-1. Esta será la séptima serie de postemporada entre los Medias Rojas y los Yankees.

El primer encuentro estaba originalmente programado para el domingo por la tarde, pero se adelantó debido al pronóstico de una tormenta importante. El último partido de la serie, que estaba previsto para la noche del sábado, se disputará el domingo por la tarde en St. Petersburg, Florida.