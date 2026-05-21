Aston Villa se corona campeón

Ante el futuro rey de Inglaterra, Unai Emery reafirmó su estatus como el rey de la Liga Europa.

El Aston Villa venció el miércoles 3-0 al Freiburg en Estambul para asegurar que Emery ampliara su récord con su quinto título en la competición europea.

Quien celebró efusivamente dentro del Estadio Tupras fue el príncipe William, aficionado del Villa de toda la vida, que viajó para ver a su amado equipo poner fin a una espera de 30 años por un trofeo importante.

¿Alguna vez estuvo en duda el resultado con el máximo especialista de la Liga Europa, Emery, en el banquillo?

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El técnico español ha disfrutado de un éxito notable en la segunda division europea, ganó la competencia tres años seguidos con el Sevilla entre 2014 y 2016, y luego de nuevo con el Villarreal en 2021.

Ahora ha guiado a un tercer equipo que tiene "Villa" en su nombre al título.

Dos brillantes goles en la primera mitad de Youri Tielemans y el argentino Emiliano Buendia pusieron al Villa con ventaja de 2-0 al descanso. Morgan Rogers añadió el tercero en la segunda mitad .

Fue el primer gran trofeo del Villa desde que ganó la Copa de la Liga inglesa en 1996 y su primer título continental desde que levantó la Copa de Europa y luego la Supercopa en 1982 .

El equipo alemán Freiburg, fue superado ampliamente.