Carlos Salcedo cuestiona ausencia de "Tecatito" rumbo al Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Hace unas horas, la

hizo oficial su

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rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Entre las sorpresas más destacadas apareció el nombre de, actual jugador del Santos, quien a susfue incluido en la lista definitiva presentada porEl llamado del exfutbolista del FC Barcelona generó un fuerte impacto a nivel mundial, especialmente después de que el propio atacante compartiera supor representar, posiblemente por última vez, a su país en el máximo torneo de la FIFA.La presencia del brasileño, quien además atraviesa una intensa lucha por laen el, también provocó reacciones en México. Una de las más llamativas fue la de, defensor de, quien se dijopor ver aen la lista mientras, en su opinión, uno de sus compañeros merecía ese lugar.Se trata de, exjugador del Porto y actual compañero de Salcedo en Rayados, quien a susno fue considerado pordentro del amplio grupo de más de cincuenta opciones."Va 'Ney' al Mundial y no va nuestro 'Tecate'. Estas son cosas que jamás entenderé", escribió Salcedo en su cuenta de X, recordando su experiencia comoenPor su parte, Corona, quien ha perdido protagonismo en la, disputó su último partido con laen junio de 2022, cuando el Tricolor enfrentó a Uruguay y Ecuador.