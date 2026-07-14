Prometen emociones Francia y España

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ARLINGTON, Texas.- Kylian Mbappé y Francia no han estado en desventaja en ningún momento en esta Copa del Mundo. Tampoco lo ha hecho España, de la mano de Rodri Hernández, Lamine Yamal y los goles postreros de Mikel Merino saliendo de la banca.

Sólo una de esas selecciones podrá estar en la gran final.

Francia y España disputan ambos su 17mo Mundial, pero solo se han enfrentado una vez antes en la cita cumbre del fútbol Se miden el martes en la casa de los Cowboys de Dallas de la NFL, la primera de dos semifinales para alquilar balcones.

Tras presentarse a este torneo como el número uno del ranking de la FIFA, Francia ha marcado 14 goles y encajado apenas dos en seis partidos. Mbappé suma ocho goles para igualar a Lionel Messi en la cima de la tabla de artilleros del certamen, y está a uno del récord histórico del capitán argentino, de 21 en los mundiales.

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"Los dos pensamos en defender bien pero con la calidad a nivel ofensivo de los dos equipos, hay que pensar que va a ser un partido espectacular", avizoró el seleccionador francés Didier Deschamps.

Mbappé, de 27 años, lleva facturados 20 goles en los 20 partidos de su trayectoria mundialista, incluido uno en la victoria de 2018 sobre Croacia, cuando se unió a Pelé como los únicos adolescentes en marcar en una final de la Copa del Mundo. El astro de Les Bleus dijo estar bien físicamente tras ser sustituido a los 77 minutos de la victoria 2-0 ante Marruecos en cuartos de final, en la que anotó otro gol.

"No se puede ir más allá del 100% y, sí, Kylian está al 100%", indicó Deschamps.

Yamal, ya fue parte de dos victorias de España en semifinales sobre Francia. Le faltaban apenas unos días para cumplir 17 cuando marcó en el triunfo 2-1 durante las semifinales de la Eurocopa 2024, y España volvió a ganar en la Liga de Naciones el año pasado.

"No tenemos ningún miedo a Francia... Si a alguien deben temer, es a nosotros. Somos dos equipazos", afirmó Lamine tras la victoria de España por 2-1 ante Bélgica en cuartos.

El adolescente tiene solo un gol en Norteamérica, si bien registra 10 remates a puerta. Llegó a este Mundial recuperándose de un problema en el isquiotibial izquierdo que lo obligó a perderse la recta final de la temporada.