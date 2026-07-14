¿Dónde y a qué hora ver el Francia vs. España?

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Francia y España miden fuerzas esta tarde sobre la cancha del AT&T Stadium de Dallas, en una final adelantada de la Copa del Mundo.

Análisis y declaraciones de Didier Deschamps

Por tercera ocasión en dos años (Eurocopa 2024 y Liga de Naciones de la UEFA 2024-25), Les Bleus y La Roja se vuelven a ver las caras y, de nueva cuenta, en unas semifinales.

En los dos duelos anteriores, la victoria fue para los españoles, por lo que los franceses tratarán de cobrar revancha.

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De cara al partido que definirá al primer finalista de Norteamérica 2026, Didier Deschamps elogió las "muchas cualidades" que tiene su rival.

"Sabe atacar y defender muy bien, si ha recibido un solo gol en seis partidos es porque es muy difícil generarle ocasiones. Les encantar tener la pelota y presionar, puede entrar un jugador por otro y es lo mismo. Tenemos que contrarrestar sus puntos fuertes", destacó el seleccionador galo.

Para el exvolante, su equipo deberá hacer "un partido espectacular" para alcanzar una nueva final, pero confía en que sus futbolistas estarán a la altura y demostrarán esa "calidad ofensiva" que los caracteriza.

"Lo importante va a ser la adaptación, esa será la clave. No hay ninguna preparación que sea igual a la otra, entran en juego varios factores. Es nuestra tercera semifinal en la que competimos y estoy seguro que mis jugadores darán el máximo sobre el césped", afirmó.

Luis de la Fuente y la estrategia española

Su antagonista en el banquillo, Luis de la Fuente, aceptó que estos Les Bleus tienen "muchas virtudes" y que "son diferentes porque han crecido", a diferencia de los que enfrentaron hace uno y dos años.

"Tengo muy bien estudiada a Francia, no sólo en este campeonato, nos conocemos muy bien de hace unos cuantos años y es verdad que tiene futbolistas de una dimensión excepcional. El tema es intentar imponer nuestras características, nuestro estilo y, por supuesto, intentar minimizar las fortalezas que tiene el rival, hay que ser protagonistas", expresó.

- ¿Cuándo y dónde ver el Francia vs España?

Este día se conocerá al primer finalista de la Copa del Mundo 2026. Francia y España chocan en el Dallas Stadium por las Semifinales del Mundial.

Fecha: Martes 14 de julio

Horario: 13:00

Transmisión: Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Pase Mundial.