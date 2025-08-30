Atlético de Madrid no pasa del empate ante Alavés
Giuliano Simeone adelantó a los colchoneros a los siete minutos
El Atlético de Madrid volvió a tropezar y no pasó del empate (1-1) en Vitoria ante un Alavés bien plantado, que logró empatar desde el punto de penalti después de que Giuliano Simeone adelantara a los colchoneros a los siete minutos.
A los 14 empató Carlos Vicente después de un falta dentro del área de Alexander Sorloth sobre Nahuel Tenaglia y el marcador no se movió desde entonces a pesar de que los rojiblancos acabaron con muchas prisas y numerosos balones al área, con el Alavés hundido y con varios problemas físicos en sus jugadores.
no te pierdas estas noticias
Atlético de Madrid no pasa del empate ante Alavés
EFE
Giuliano Simeone adelantó a los colchoneros a los siete minutos
Avanza C. Alcaraz sin contratiempos
AP
El hispano se impone en sets corridos a Luciano Darderi en el US Open
Mantienen Filis liderato del Este
AP
Con elevado de sacrificio de Kyle Schwarber se imponen a Bravos