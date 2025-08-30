logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE BINGO

Fotogalería

TARDE DE BINGO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Atlético de Madrid no pasa del empate ante Alavés

Giuliano Simeone adelantó a los colchoneros a los siete minutos

Por EFE

Agosto 30, 2025 12:09 p.m.
A
Atlético de Madrid no pasa del empate ante Alavés

El Atlético de Madrid volvió a tropezar y no pasó del empate (1-1) en Vitoria ante un Alavés bien plantado, que logró empatar desde el punto de penalti después de que Giuliano Simeone adelantara a los colchoneros a los siete minutos.

A los 14 empató Carlos Vicente después de un falta dentro del área de Alexander Sorloth sobre Nahuel Tenaglia y el marcador no se movió desde entonces a pesar de que los rojiblancos acabaron con muchas prisas y numerosos balones al área, con el Alavés hundido y con varios problemas físicos en sus jugadores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atlético de Madrid no pasa del empate ante Alavés
Atlético de Madrid no pasa del empate ante Alavés

Atlético de Madrid no pasa del empate ante Alavés

SLP

EFE

Giuliano Simeone adelantó a los colchoneros a los siete minutos

Avanza C. Alcaraz sin contratiempos
Avanza C. Alcaraz sin contratiempos

Avanza C. Alcaraz sin contratiempos

SLP

AP

El hispano se impone en sets corridos a Luciano Darderi en el US Open

Mantienen Filis liderato del Este
Mantienen Filis liderato del Este

Mantienen Filis liderato del Este

SLP

AP

Con elevado de sacrificio de Kyle Schwarber se imponen a Bravos

Se lleva Juan Ayuso etapa de montaña
Se lleva Juan Ayuso etapa de montaña

Se lleva Juan Ayuso etapa de montaña

SLP

AP

El español gana la séptima carrera de la Vuelta a España y Traeen se mantiene líder