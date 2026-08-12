Serrano va contra filtración de documentos en Congreso

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El diputado local Héctor Serrano advirtió que se revisará la actuación de asesores y empleados del Congreso del Estado ante las presuntas filtraciones de documentos legislativos hacia integrantes de la oposición.

El legislador señaló que los trabajadores del Poder Legislativo tienen derecho a sus propias filiaciones y simpatías políticas, pero sostuvo que su responsabilidad dentro de la institución les exige actuar con imparcialidad y apego a la normativa.

"Ellos obedecen a la institución", afirmó Serrano, quien consideró que el personal debe conducirse con honorabilidad y evitar que información del Congreso sea utilizada con fines partidistas.

El diputado aseguró que ya se han detectado filtraciones que, desde su perspectiva, tendrían como propósito generar una crisis al interior del Legislativo. Como ejemplo, mencionó el caso de un documento que habría sido publicado en dos ocasiones.

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Serrano afirmó que buscarán identificar el origen de las filtraciones y determinar quiénes participaron, ya sean asesores o integrantes del cuerpo legislativo.

Adelantó que, si se encuentran elementos suficientes, se iniciará un procedimiento ante la Contraloría del Congreso para determinar las posibles responsabilidades administrativas y aplicar, en su caso, las sanciones que establece la ley.

"Vamos a encontrar dónde está el meollo del asunto y generaremos la responsabilidad necesaria", sostuvo.

El legislador insistió en que la revisión se realizará con base en la norma y no únicamente por las simpatías políticas de los trabajadores señalados.