Cuestionan cambios para elegir al fiscal de SLP

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La abogada y activista Natalia Castillo se manifestó este miércoles en el Congreso del Estado contra la reforma que plantea modificar los requisitos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado.

Ante diputados, pidió mantener los actuales estándares de experiencia y especialización, al considerar que la institución requiere un titular con amplia trayectoria en materia jurídica y penal.

Castillo cuestionó que la propuesta permita reducir los años de experiencia profesional y que el cargo pueda ser ocupado por una persona mexicana que no necesariamente sea potosina.

"Los requisitos para un fiscal deben ser del máximo estándar de expertise", sostuvo.

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La abogada pidió a los legisladores rechazar la modificación al artículo 122 Bis de la Constitución estatal y advirtió que no debería bastar con contar con un título de abogado para acceder a la titularidad de la Fiscalía.

La protesta ocurrió mientras el Pleno discutía el dictamen. Durante la sesión, Morena anunció que votaría en contra al considerar que la propuesta no había sido suficientemente analizada.

Castillo también cuestionó el manejo del caso de una joven de 23 años fallecida en Cerritos, aunque ese señalamiento formó parte de su posicionamiento y no constituye una determinación judicial.

Su principal reclamo fue que la elección del fiscal privilegie experiencia, preparación e independencia.