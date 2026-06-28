Argentina mantiene cautela ante Cabo Verde en Mundial 2022

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DALLAS (AP) — Los pies sobre la tierra. Es el mensaje rotundo del vigente campeón del mundo Argentina de cara al cruce ante la debutante Cabo Verde por los dieciseisavos final de la Copa del Mundo, un duelo al que los sudamericanos llegan como grandes favoritos.

"No me sorprendió Cabo Verde, porque es un buen equipo, rápido, que juega bien y tiene calidad", expresó el técnico Lionel Scaloni tras la victoria 3-1 ante Jordania, con la que la Albiceleste cerró una primera ronda perfecta.

En su debut estelar en una Copa del Mundo, la pequeña nación insular —de poco más de 500.000 habitantes— frente a la costa occidental de África, logró la clasificación a la siguiente ronda con tres empates. Arrancó con un empate 0-0 contra España, la vigente campeona de Europa, después igualó 2-2 ante Uruguay, dos veces campeón mundial, y cerró con un 0-0 frente a Arabia Saudí.

"Es un rival duro, que nos va a poner las cosas difíciles porque ya se la puso difícil a España, que una de las favoritas. Uruguay y Arabia no han podido. Y sobre todo por las cosas que se están viendo en este Mundial es para tener cuidado", advirtió Scaloni para poner paños fríos al sentimiento de triunfalismo que se ha apoderado de la afición con vistas al partido contra los africanos el viernes en Miami.

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Con una defensa férrea y un Vozinha estelar en el arco, los africanos sufrieron apenas una derrota en sus últimos 15 partidos. Y en las eliminatorias africanas terminaron invictos, demostrando que lo suyo en el Mundial no ha sido casualidad.

La Albiceleste, campeona en 1978, 1986 y 2022, también goleó 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria en la fase inicial. Sumó ocho goles a favor y apenas uno en contra. Su capitán Lionel Messi, con 39 años recién cumplidos, anotó seis de los goles y acumula un total de 19 como artillero histórico del certamen.

"Ni importa el rival, tenemos que seguir con la misma mentalidad. Tenemos que respetar al rival, pero seguir haciendo nuestro juego", afirmó el veterano zaguero Nicolás Otamendi. "Cabo Verde por algo obtuvo los resultados que logró. Compitió, es un equipo agresivo".

Argentina ostenta el primer lugar en el ranking de selecciones FIFA, mientras su próximo contendiente se ubica en la posición 47. El primero cuenta con una plantilla valuada en casi 1.000 millones de dólares, los africanos en apenas 60 millones de dólares, de acuerdo con la plataforma Transfermarkt.

El mediocampista Leandro Paredes recordó que en el último Mundial "creíamos que Arabia Saudí era un partido entre comillas fácil y terminamos sufriendo", en referencia a la derrota 2-1 con ese equipo en el debut de Qatar. "Cualquier selección tratará de meternos en dificultad. Nosotros lo mismo. Partido a partido".

Los defensores del título llegarán descansados al compromiso en Miami, teniendo en cuenta que su técnico Scaloni ha preservado a la mayoría de los titulares en la victoria ante Jordania en el cierre del grupo. Messi jugó 30 minutos y metió un gol de tiro libre, para convertirse en el primer futbolista en anotar en siete partidos consecutivos de Mundial.

"Hicimos una primera etapa muy buena, sabíamos que teníamos rivales difíciles", destacó el volante Giovanni Lo Celso. "A partir de ahora dar vuelta la página y pensar en Cabo Verde que va a ser un rival muy duro. Ya se vio la fase de grupos que hizo".

Aunque el Mundial ya ha dejado varias sorpresas, los argentinos han sido bendecidos al quedar en un cuadro a priori favorable para sus aspiraciones de volver a conquistar el máximo trofeo, algo que un campeón no logra desde Brasil en 1962.

En caso de superar a Cabo Verde, Argentina se medirá en la siguiente instancia ante el ganador del cruce Australia-Egipto el mismo día en Dallas.