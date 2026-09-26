Avanza Chequia a la final de Copa Billie Jean King
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SHENZHEN, China.- La campeona de Wimbledon Linda Noskova y Karolina Muchova se apuntaron victorias en sus partidos de individuales para encabezar la victoria de Chequia por 2-0 sobre España el viernes y quedar a un paso del título de la Copa Billie Jean.
Las checas se enfrentarán a la bicampeona defensora Italia o Ucrania en la final del domingo de la competencia anteriormente llamada Fed Cup.
Muchova, que perdió ante Noskova en la final de Wimbledon, abrió la semifinal del viernes con una victoria 7-5, 6-4 sobre Jessica Bouzas Maneiro.
En el siguiente turno, Noskova, sexta del ranking mundial de la WTA, derrotó 7-6 (5), 6-2 a Cristina Bucsa para asegurar el triunfo del equipo para las checas, que buscan añadir a su historial de 11 títulos en el torneo por equipos.
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La semifinal entre Italia y Ucrania está programada para este sábado.
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