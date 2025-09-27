Aventaja Europa en Copa Ryder

FARMINGDALE, NY.- La élite de Europa demostró el viernes que lo importante en la Copa Ryder son los puntos, no el estilo .

Jon Rahm, Rory McIlroy y Tommy Fleetwood ayudaron al equipo europeo a silenciar a la multitud en Bethpage Black y recordaron a los estadounidenses que jugar en casa no les facilitará poner sus manos ese trofeo de oro de 17 pulgadas .

Los europeos ganaron ambas sesiones —antes y después de que el presidente Donald Trump estuviera allí— y tenían una ventaja de 5 1/2 a 2 1/2 de cara a los duelos sabatinos.

“Es un gran día para Europa” , dijo McIlroy. “Definitivamente habríamos aceptado esto si nos lo hubieran dicho antes”.

Las dos mayores estrellas estadounidenses , Scottie Scheffler y Bryson DeChambeau , perdieron sus respectivos partidos. Scheffler no llegó al hoyo 17 en ninguna de sus derrotas.

Scheffler se convirtió en el primer jugador líder del ranking, desde Tiger Woods en 2002 en The Belfry, que ha perdido ambos partidos en el día de apertura de la Copa Ryder .

Y los estadounidenses tuvieron suerte de que el déficit no fuera un poco peor. McIlroy embocó un putt de birdie de 12 pies , el último tiro de un largo día, que se desvió justo a la izquierda del hoyo mientras él y Shane Lowry se conformaban con un empate con Patrick Cantlay y Sam Burns .