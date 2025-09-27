Tormenta azota Filipinas

Manila, Filipinas.- Otra tormenta tropical salió de la región central de Filipinas el viernes, dejando al menos 10 muertos, derribando árboles y postes eléctricos, y provocando la evacuación de más de 433,000 personas de aldeas propensas a deslizamientos de tierra e inundaciones, azotadas desde hace tiempo por tifones.

Bualoi fue la última de una serie de meteoros consecutivos procedentes del Pacífico que amenazan Asia. El tifón Ragasa, uno de los más potentes en años, dejó al menos 28 fallecidos en el norte de Filipinas y Taiwán, la mayoría en inundaciones, antes de tocar tierra en China y disiparse el jueves sobre Vietnam.

Bualoi tocó tierra en San Policarpo, en la provincia de Samar Oriental, el jueves por la noche con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora , dejó sin electricidad a las provincias del centro-este tras derribar árboles y postes eléctricos, provocaron inundaciones y dos deslaves menores, y arrancaron techos de casas y de una tribuna, reportaron la agencia de mitigación de desastres del país y funcionarios provinciales.

Dos aldeanos murieron aplastados por un árbol caído y un muro de concreto que colapsó, y un tercero se ahogó en la provincia central de Masbate, que fue duramente azotada. Siete aldeanos murieron en la provincia central de Biliran, principalmente debido a inundaciones repentinas.

Al menos 13 personas fueron reportadas como desaparecidas, en su mayoría pescadores de tres provincias que no han sido localizados tras aventurarse al mar antes de que llegue la tormenta.