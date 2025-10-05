logo pulso
¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Azulejos apalean a Yankees de NY

El mexicano Alejandro Kirk pegó dos cuadrangulares en el primer duelo

Por El Universal

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Azulejos apalean a Yankees de NY

México.- Los Azulejos de Toronto tomaron ventaja en la Serie Divisional de la Liga Americana en la que enfrentan a los Yankees de Nueva York. La novena canadiense venció 10-1 a los Bombarderos del Bronx, que salieron al Roger Centre con la pólvora apagada.

El estadounidense Kevin Gausman se adjudicó la victoria en labor de 5.2 entradas en donde permitió apenas cuatro imparables, otorgó un par de pasaportes y consiguió tres ponches. Gausman recibió la única carrera de los neoyorquinos, misma que permitió tras otogarle pasaporte a Cody Bellinger con la casa llena en la parte alta del sexto rollo.

La ofensiva de los Azulejos inició el duelo con bateo oportuno y de poder. Vladimir Guerrero Jr. pegó cuadrangular solitario en la parte baja del primer inning ante la serpentina del dominicano Luis Gil. En el segundo capítulo, el mexicano Alejandro Kirk castigó una vez más a Gil con un palo de vuelta entera de una carrera que puso a los Azulejos arriba en la pizarra (2-0).

Tras 2.2 entradas de labor monticular, Aaron Boone retiró a Gil y el relevo de los Yankees colgó cuatro argollas hasta el punto de quiebre del juego que fue en la séptima baja. Dos rallies de cuatro carreras en la séptima y octava le dio a Toronto la ventaja en su primera Serie Divisional desde 2016.

La serie se reanudará este domingo 5 de octubre en el Roger Centre de Toronto. El duelo en la lomita lo protagonizarán Max Fried por los Yankees ante Trey Yesavage por los Azulejos.

KIRK HIZO HISTORIA

El tijuanense Alejandro Kirk se convirtió en el primer pelotero nacido en México que conecta dos cuadrangulares en un mismo juego de Postemporada. El receptor de 26 años lo consiguió en el que fue apenas su sexto juego en los Playoffs del beisbol de Las Mayores, todos con los Azulejos de Toronto.

Kirk conectó su primer palo de vuelta entera en la parte baja del segundo capítulo y pegó el histórico home run en la baja de la octava entrada.

MINUTO A MINUTO

