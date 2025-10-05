Longoria y Javier Mar se coronan

Con gran éxito se llevó a cabo el Torneo de Raquetbol del Lomas Raquet Club, realizado del 30 de septiembre al 4 de octubre, donde se reunieron destacados jugadores nacionales en distintas categorías, dejando una semana llena de emoción, competencia y alto nivel deportivo.

En la categoría Open Singles Femenil, la campeona fue Paola Longoria (Nuevo León), quien ratificó su condición de favorita al imponerse con autoridad en la final. En la categoría Open Singles Varonil, el triunfo correspondió a Javier Mar, de Chihuahua, quien mostró su experiencia y solidez en la cancha para quedarse con

el título.

Asimismo, en los Open Dobles Femenil, la dupla integrada por Monse Mejía y Alexandra Herrera (Nuevo León) se llevó los máximos honores, mientras que en los Open Dobles Varonil, los campeones fueron Rodrigo Montoya y Javier Mar, ambos representantes del estado de Chihuahua.

El torneo también contó con una destacada participación de jugadores locales y de otros estados en diferentes divisiones, cuyos campeones fueron los siguientes: A Varonil, Axel Sánchez (San Luis Potosí); B Varonil, Andrés Jiménez (San Luis Potosí); C Varonil, Héctor Guel (Aguascalientes); Novatos, Jesús Ayala; 6 y Men Tribote, Diego García; 8 y Men Dos Botes, Gerardo Rodríguez (San Luis Potosí); 10 y Menores, Mateo Zavala; 12 y Menores, Mateo Mendoza (Zacatecas); Master Dobles, Eduardo Hernández / Marco Galindo (San Luis Potosí); B Dobles, Luis Esparza / Antonio Esparza (San Luis Potosí).

La ceremonia de premiación estuvo encabezada por José Carlos Salinas Rojas, presidente del H. Consejo de Administración del Lomas Raquet Club; Ruth Angélica Martínez López, presidenta de la Asociación Potosina de Raquetbol; y Maribel de Alba Rovira, presidenta del Comité Organizador, quienes reconocieron el esfuerzo, talento y compromiso de todos los participantes.