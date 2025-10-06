logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“MEMORIA Y LEGADO”

Fotogalería

“MEMORIA Y LEGADO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Azulejos toman ventaja de 2-0

Trey Yesavage rompe récord de postemporada para Toronto con 11 ponches

Por AP

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Azulejos toman ventaja de 2-0

TORONTO.- El novato Trey Yesavage estableció un récord de postemporada para los Azulejos al ponchar a 11 en cinco 1/3 entradas sin hits, el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. conectó el primer grand slam de postemporada en la historia del equipo y Toronto venció el domingo 13-7 a los Yankees de Nueva York para tomar una ventaja de 2-0 en la ALDS.

Daulton Varsho conectó dos jonrones entre sus cuatro hits de extra base, y Ernie Clement y George Springer también conectaron jonrones mientras Toronto alcanzaba cifras dobles en hits (15) y carreras por segundo juego consecutivo.

Los Azulejos conectaron tres jonrones entre sus 14 hits el sábado en una victoria de 10-1. Tienen tantos jonrones (ocho) como ponches (siete) en dos juegos.

Varsho se fue de 5-4 con dos dobles, anotó cuatro carreras y remolcó cuatro. Guerrero se fue de 5-3 y anotó dos veces.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cody Bellinger conectó un jonrón y remolcó tres carreras, y Ben Rice tuvo dos hits y dos impulsadas en una séptima entrada de cinco carreras, pero Toronto ganó por octava vez en nueve encuentros en casa contra Nueva York. Los Azulejos tuvieron un récord de 2-4 en seis juegos en el Yankee Stadium, donde la serie se traslada para el Juego 3 el martes por la noche.

El zurdo de los Yankees Max Fried (0-1) permitió siete carreras y ocho hits en tres entradas. Permitió siete carreras en 33 1/3 entradas en cinco aperturas de septiembre.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen al exjugador Omar Bravo
Detienen al exjugador Omar Bravo

Detienen al exjugador Omar Bravo

SLP

El Universal

Es señalado por presunto abuso sexual en contra de una menor de edad

Commanders vienen de atrás y vencen a Chargers
Commanders vienen de atrás y vencen a Chargers

Commanders vienen de atrás y vencen a Chargers

SLP

AP

Doble triunfo de la UASLP en básquetbol
Doble triunfo de la UASLP en básquetbol

Doble triunfo de la UASLP en básquetbol

SLP

Romario Ventura

Un éxito Encuentro de Atletismo Máster
Un éxito Encuentro de Atletismo Máster

Un éxito Encuentro de Atletismo Máster

SLP

Romario Ventura

El evento se llevó a cabo en el colegio Miguel M. de la Mora