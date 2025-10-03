Presentó la FIFA balón del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- La FIFA presentó el jueves el balón oficial con el que se disputará la Copa del Mundo del año próximo, bautizado como Trionda, una referencia a que el máximo certamen del fútbol se realizará simultáneamente en tres países.

“El sugerente nombre de TRIONDA, junto con otras características extraordinarias e innovadoras de su diseño, rinde homenaje al hecho de que, por primera vez, tres países —Canadá, México y Estados Unidos— se unirán para albergar la Copa Mundial de la FIFA”, resaltó el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado.

La FIFA adjuntó a su comunicado una serie de imágenes en las que se aprecia el esférico blanco con ornamentos en azul, verde y rojo. En algunas de las fotos, el presidente de la FIFA Gianni Infatino posa con el Trionda.

“Ya tenemos aquí el precioso balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26. Me alegra y me enorgullece presentar el TRIONDA”, manifestó Infantino. “La marca adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones”.

“Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota”, añadió Infantino. “La cuenta atrás para el Mundial más grande de la historia está en marcha, y el balón ya ha echado a rodar”.

El balón muestra iconografía que representa a cada país anfitrión, Hay hojas de arce en color rojo, como símbolo de Canadá, así como un águila verde, referente a México, y estrellas azules, alusivas a Estados Unidos.

Además, el producto incluye “innovaciones destacadas.