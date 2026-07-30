Alejandra Valencia brilla con doble oro en tiro con arco JCC

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El tiro con arco tuvo un cierre inmejorable para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una disciplina en la que la delegación nacional volvió a demostrar su dominio para incrementar la cosecha de medallas.

Alejandra Valencia reafirma su liderazgo en tiro con arco

La gran figura de la jornada fue Alejandra Valencia, quien respondió a las expectativas al subir a lo más alto del podio tanto en la prueba individual como en la modalidad de equipo mixto, consolidándose como una de las máximas referentes del deporte mexicano.

La sonorense, medallista olímpica de bronce en las pruebas por equipos de Tokio 2020 y París 2024, revalidó el título que conquistó en San Salvador 2023 al proclamarse campeona del arco recurvo individual femenil. En una final de marcado sabor mexicano, Valencia se impuso por 6-2 a Ana Paula Vázquez, asegurando además el 1-2 para la delegación tricolor.

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Dominio mexicano en equipo mixto con Valencia y Grande

Minutos antes, Valencia también había brillado en la competencia de equipo mixto junto a Matías Grande. La dupla mexicana mostró una actuación dominante y no dio opciones a los colombianos Ana María Rendón y Santiago Arcila, a quienes derrotaron con autoridad por marcador de 6-0 para quedarse con la medalla de oro.

"Siempre tiramos para ser mejores, para mejorar lo que hicimos. Veníamos como campeones, ¿y cómo se podía mejorar? Volviendo a ganar. Es lo que hicimos", mencionó Valencia.