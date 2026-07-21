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Yucatán suma 37 casos confirmados de gusano barrenador

El estado mantiene vigilancia epidemiológica ante el reto sanitario que representa la miasis.

Por El Universal

Julio 21, 2026 05:06 p.m.
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Yucatán suma 37 casos confirmados de gusano barrenador
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      La Secretaría de Salud Federal alertó que Yucatán es una de las entidades con mayor número de casos humanos de gusano barrenador confirmados a nivel nacional.


      El reporte de Vigilancia Epidemiológica, que corresponde a la segunda semana de julio, señala que Yucatán acumula 37 casos confirmados de miasis asociada al gusano barrenador, cifra que coloca a la entidad se ubica actualmente en el tercer lugar nacional.

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      La dependencia federal indica que el estado se encuentra por debajo de Chiapas, que concentra 148 casos, Campeche con 95.
      En los siguientes lugares aparecen:
      Quintana Roo, con 21 registros
      Tabasco, con 17
      Oaxaca, con 14.
      A nivel nacional, el reporte epidemiológico señala que durante el mes de julio se confirmaron 19 nuevos casos, lo que refleja que la presencia del gusano barrenador continúa representando un reto sanitario en el país.
      Ante este panorama, Yucatán permanece bajo vigilancia epidemiológica debido a su posición entre los estados con mayor incidencia de miasis.

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