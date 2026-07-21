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Dan tercer pago de liquidación a exempleados de Interjet

Los fondos provienen de la venta de activos de Interjet en hangares de Ciudad de México y Toluca.

Por El Universal

Julio 21, 2026 05:03 p.m.
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Dan tercer pago de liquidación a exempleados de Interjet
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      La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje concluyó el proceso de la tercera entrega de pagos parciales que por ley corresponden a las y los extrabajadores de la aerolínea Interjet, derivados del conflicto que comenzó en 2021, después del cierre de operaciones de esta empresa.


      La dependencia federal destacó que las resoluciones emitidas por las autoridades competentes reconocieron los derechos de 4 mil 114 personas trabajadoras, quienes han recibido los recursos disponibles a través de un proceso de "dispersión".

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      Explicó que dicha entrega de recursos, hecha en las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es el resultado del seguimiento institucional para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y hacer efectiva la justicia para las y los extrabajadores.
      La STPS recordó que en 2021, más de 4 mil trabajadoras y trabajadores de la aerolínea iniciaron una huelga, luego de dejar de recibir salarios y prestaciones. "Desde entonces, el Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y la Junta Federal, ha acompañado cada etapa del proceso para hacer valer sus derechos".
      Subrayó que la justicia laboral no termina con una resolución, sino cuando los derechos reconocidos se cumplen en favor de las personas trabajadoras y sus familias, por lo que la STPS "continuará acompañando los procesos que permitan garantizar el pleno respeto a los derechos laborales en el país".

      Monto supera los 800 mdp
      Este pago es derivado del laudo emitido el 16 de marzo de 2022, mediante el cual se distribuirán 176 millones 262 mil 422 pesos entre trabajadores, sustitutos procesales y acreedores alimentarios de la aerolínea. Con los recursos entregados, el monto acumulado recuperado en favor de los extrabajadores supera los 818 millones de pesos.
      Fuentes sindicales informaron que los recursos provienen de la venta de diferentes bienes de la aerolínea, activos que se encontraban principalmente en los hangares de la Ciudad de México y Toluca.

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