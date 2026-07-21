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Trump reconoce que misiles iraníes penetraron defensa aérea en Jordania

La escalada militar entre Estados Unidos e Irán se intensifica tras ataques y represalias en Medio Oriente.

Por El Universal

Julio 21, 2026 05:24 p.m.
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Trump reconoce que misiles iraníes penetraron defensa aérea en Jordania
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      El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la mañana de este martes que las fuerzas iraníes lograron penetrar parcialmente el escudo de defensa aérea desplegado por Washington y sus aliados en Medio Oriente durante los ataques del fin de semana, al confirmar que al menos un proyectil alcanzó territorio jordano.


      "Irán logró hacer pasar algo en Jordania", declaró Trump durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval junto al presidente del Líbano, Joseph Aoun, en una inusual admisión sobre el desempeño del sistema defensivo estadounidense y de sus socios regionales.

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      No obstante, el mandatario sostuvo que la ofensiva estadounidense redujo significativamente la capacidad militar de la República Islámica y defendió la eficacia del dispositivo antimisiles.
      "Tenemos el mejor equipamiento del mundo. Detuvimos prácticamente todo", afirmó.
      Trump atribuyó el impacto registrado en Jordania a la participación de fuerzas aliadas en las operaciones de interceptación.
      "Cuando dejas que otros hagan tu trabajo, a veces las cosas no salen como deberían", señaló, en aparente alusión a la cooperación con países de la región en la defensa aérea frente al ataque iraní.
      El presidente anunció además que viajará a la Base Aérea de Dover, en el estado de Delaware, para participar en una ceremonia de homenaje a los militares estadounidenses fallecidos durante los ataques lanzados por Irán el fin de semana.
      "Vamos a ir a Dover para honrar a nuestros caídos", dijo.
      La Base Aérea de Dover constituye el principal punto de recepción en Estados Unidos de los restos de militares fallecidos en operaciones en el extranjero y tradicionalmente alberga ceremonias oficiales encabezadas por el presidente o por altos funcionarios del Gobierno.
      Las declaraciones de Trump se producen en medio de la creciente escalada militar entre Washington y Teherán, desencadenada tras los ataques estadounidenses contra instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní y profundizada por la posterior respuesta de la República Islámica mediante el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos asociados a Estados Unidos en Medio Oriente.
      Pese a reconocer que un proyectil logró superar parcialmente el sistema de defensa, la Casa Blanca insiste en que la infraestructura militar iraní sufrió daños de consideración y mantiene que la capacidad ofensiva de Teherán ha quedado seriamente debilitada.

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