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Ronald Johnson pide colaboración para seguridad y economía en México

El Simposio reunió a autoridades para fortalecer la relación económica y de seguridad bilateral.

Por El Universal

Octubre 29, 2026 03:33 p.m.
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Ronald Johnson pide colaboración para seguridad y economía en México
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, instó a nuestro país a trabajar conjuntamente por la seguridad y el crecimiento económico, y dijo que hacerlo separado genera más desafíos y obstáculos.

      Ronald Johnson destaca la importancia de la colaboración

      Tras asistir el miércoles al Simposio de Inversionistas Globales 2026 del Milken Institute, el embajador Johnson reconoció el diálogo del futuro de la relación económica entre ambas naciones y mencionó que tienen todo lo necesario para tener una relación "que sea la envidia del mundo".

      "Los Estados Unidos y México tienen algo que ningún otro país puede replicar: nuestra cercanía geográfica, cadenas de suministro integradas y profundos lazos económicos y humanos", escribió en sus redes.

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      "Tenemos todo lo necesario para construir una relación que sea la envidia del mundo. Pero la prosperidad y la seguridad van de la mano", añadió.

      "Juntos, como socios, podemos convertir estas ventajas únicas en más inversiones, empleos y un futuro más seguro y próspero para nuestros pueblos. Hacerlo separado genera más desafíos y obstáculos para la seguridad y el crecimiento económico", añadió.

      Canciller Velasco destaca avances en cooperación bilateral

      Por su lado, el canciller Roberto Velasco subrayó en este Simposio que la relación con Estados Unidos y Canadá es prioritaria y se desarrolla en un diálogo constructivo.

      Compartió que destacó los avances en la colaboración en seguridad con Estados Unidos, "que se sustenta en el respeto a la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la cooperación sin subordinación".

      "Asimismo, presenté el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el Plan de Diplomacia Económica para ampliar la presencia económica de México en el mundo.

      "Expuse las fortalezas que ofrece nuestro país —ubicación estratégica, el T-MEC, talento y el Plan México— y reiteré que México es un destino confiable que brinda certidumbre a la inversión", informó.

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