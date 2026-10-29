Checo Pérez tiene claro su objetivo con Cadillac

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Sin ningún titubeo de por medio, el piloto Sergio Pérez ya dejó en claro lo que debe hacer Cadillac: "En los próximos dos o tres meses, el equipo se tiene que transformar". Tajante, pero decidido.

De la mano de su renovación, también vienen objetivos personales por parte del mexicano, que busca proyectar dentro de la misma escudería. El principal es ese: buscar un cambio para bien, colocarse ahí como un equipo que busque constantemente los puntos y grandes resultados.

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"Tenemos que transformar esta escudería y espero que el próximo año podamos dar un brinco importante", puntualizó el volante tapatío de 36 años.Para buscar ese mejoramiento, se necesita un equipo capaz, con experiencia y conocimientos en las áreas necesarias. El mexicano reveló que ya se están haciendo esos movimientos. "Estamos trayendo gente y mentalidad muy positiva", dijo.Cada pieza es clave dentro del plan que tiene Cadillac y, con Pérez confirmado por tres años más, aún queda saber si Valtteri Bottas continuará en el equipo o si después de 2027 llegará alguien más.El propio "Checo" reveló que en esas decisiones también tiene parte y que su opinión es altamente valorada dentro del garaje."Muy (involucrado), Cadillac es un equipo que me escucha mucho, pero al final del día tenemos un gran líder de equipo, él es quien toma todas las decisiones, pero sabe que cuenta con todo nuestro apoyo, con todo mi entorno, todos se empujan muchísimo, lo único que queremos es hacer a Cadillac un gran equipo".Aunque el trabajo aún no da sus frutos, Sergio Michel Pérez ve muy posible subirse a un podio en un futuro próximo porque él pondrá todo de su parte para dar su mejor versión en la pista, pero también para empujar desde dentro del equipo."Sí, la verdad es que sí (veo posible un podio). Veo esa mentalidad, sí veo esa cultura dentro del equipo, pero es grande, pero para eso estamos trabajando y Cadillac lo sabe, si he firmado aquí es porque voy a empujar al mil por ciento en todas las áreas del equipo para buscar llegar ahí", cerró el volante azteca.