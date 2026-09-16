Manchester United se desploma: pierde una ventaja de dos goles y queda eliminado

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Londres, 16 de septiembre (EFE).- El Manchester United quedó eliminado de la Copa de la Liga tras desperdiciar una ventaja de dos goles y perder 3-2 ante el Brighton & Hove Albion en Old Trafford.

Shea Lacey y Mason Mount adelantaron al conjunto dirigido por Michael Carrick durante los primeros diez minutos. El inicio parecía encaminar al United hacia una victoria cómoda, pero el equipo perdió el control del encuentro y pasó alrededor de 50 minutos sin realizar otro disparo a portería.

Charalampos Kostoulas descontó cerca del descanso después de aprovechar una salida tardía del guardameta Karl Darlow y enviar el balón por debajo de sus piernas.

El Brighton mantuvo la presión durante la segunda mitad. Pascal Gross empató después de superar a un defensa dentro del área y Maxim De Cuyper completó la remontada con el 3-2.

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Carrick envió al campo a Bruno Fernandes en busca del empate, pero el Manchester United no logró evitar su eliminación en los dieciseisavos de final.

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La derrota terminó con una racha de 12 años sin que el United perdiera en casa un partido en el que llegó al descanso con ventaja. El Brighton avanzó al sorteo de los octavos de final.