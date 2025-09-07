Brillan sanluisinos en Serial Licivilla

Con gran participación y nivel competitivo, se llevó a cabo la octava etapa del Serial Licivilla en el municipio de Mexquitic de Carmona, donde los ciclistas José María Alcocer, Valeria Cruz, Jimena Méndez Sánchez, Guillermo Carreón, Florencio Ramos, Aharón Juárez y Hugo Barrón se alzaron como los grandes triunfadores en sus respectivas categorías.

Los equipos Impresiones Posadas, Matamoros y Alubike/KRBO destacaron como las escuadras dominantes de la jornada, mostrando constancia y calidad a lo largo del recorrido.

En la categoría Élite Varonil, el primer lugar fue para José María Alcocer Castillo, seguido de Gerardo Prado en segundo y Milton Sánchez Sandoval en tercero.

En la Élite Femenil, la vencedora fue Valeria Cruz Espinosa, con María Molina Rivas en segundo y Daniela Alvarado Monsivais en tercero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, en la categoría 50 años, el primer sitio correspondió a Aharon Guillermo Carreón, escoltado por René Ávila Tovar y Armando Zacarías. En la categoría 40 años, el triunfo fue para Florencio Ramos, dejando atrás a Francisco Matamoros y Ulises Cacique.

En cuanto a los novatos, el ganador fue Aharón Juárez, mientras que José de Jesús Arredondo y Víctor Manuel García ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente. En las novatas, la victoria correspondió a Jimena Méndez Sánchez, seguida por Adriana Rodríguez Estefanía y Georgina Guadalupe Posadas Gallo.

Finalmente, en la categoría 60 años, el primer lugar fue para Hugo Barrón Anaya, con Martín Lino Rivera en segundo y Humberto Díaz López en tercero.