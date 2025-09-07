logo pulso
Seguridad

Individuo golpeó a su pareja, detenido

Por Redacción

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Individuo golpeó a su pareja, detenido

La Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, a través de la Policía de Investigación ejecutó una orden de aprehensión en contra de un masculino señalado por el delito de violencia familiar.

El imputado, identificado como José “N”, estaría relacionado en hechos ocurridos en febrero de 2025, cuando presumiblemente agredió física y verbalmente a su pareja.

Derivado de las indagatorias, el personal litigador de la FGE presentó ante un Juez de control la solicitud para emitir el mandato judicial en contra del señalado, el cual fue concedido.

Posteriormente, la PDI implementó un operativo de búsqueda y vigilancia para localizar al imputado, logrando su captura en Villa de Pozos.

Tras una revisión médica, José “N” fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien revisará su situación legal.

