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Brujas rescata empate

Por Romario Ventura

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Brujas rescata empate
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      Brujas Soccer Villa de Arriaga consiguió valiosa victoria como visitante al ganar 5-4 en tanda de penales a Mägos Unión Deportiva, luego de igualar 3-3 durante el tiempo reglamentario, en duelo correspondiente a la Jornada 6 de la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP Varonil. El conjunto potosino respondió en un encuentro de alta exigencia ante un rival que llegaba invicto al compromiso.

      El partido se disputó en el Estadio Domingo Velázquez, en San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde ambos equipos protagonizaron un duelo equilibrado y con oportunidades frente al arco. Brujas saltó al terreno de juego con Emiliano Paredes en la portería, acompañado por Francisco Gaytán, Santiago Mejía, Leonardo Mendoza, Gilberto Moreno, Sergio Estrada, Bulmaro Puebla, Santiago Flores, Brayan Coronel, Aarón Gómez y Santiago Guzmán.

      En el apartado ofensivo, el cuadro de Villa de Arriaga encontró la portería rival en tres ocasiones por conducto de Santiago Guzmán, Santiago Flores y Mateo Centeno, quien ingresó desde el banquillo para aportar al ataque. Durante el encuentro, el cuerpo técnico también dio entrada a Carlos Aguilar, Alan Coronel, Sebastián Hermosillo y Jared Meléndez, con la intención de mantener la intensidad y responder a las exigencias del partido.

      Tras mantenerse el 3-3 al concluir los 90 minutos, la definición del punto extra se trasladó a la tanda de penales. Brujas mostró precisión desde los once pasos: Sergio Estrada, Francisco Gaytán, Carlos Aguilar, Santiago Flores y Santiago Mejía acertaron sus respectivos cobros, mientras que Emiliano Paredes defendió la portería potosina en una serie que terminó 5-4 a favor de los visitantes.

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      Con este resultado, Brujas Soccer Villa de Arriaga sumó en una cancha complicada y evitó irse con las manos vacías ante uno de los equipos que llegaba sin derrota a la sexta jornada.

      El marcador oficial quedó 3-3, con triunfo potosino por 5-4 en penales, resultado que le permitió adjudicarse el punto adicional y continuar su camino en la Liga TDP Varonil.

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