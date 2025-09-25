Buscan Seahawks y Cardinals la cima

GLENDALE, Arizona.- La División Oeste de la Conferencia Nacional no ha tenido mucho margen de error hasta ahora esta temporada.

Por eso, el enfrentamiento del jueves por la noche entre los Cardinals de Arizona (2-1) y los Seahawks de Seattle (2-1) se siente como un momento importante para un duelo de la Semana 4 entre rivales de división, incluso si podría ser demasiado pronto para comenzar a hablar de situaciones de victoria imperiosa.

El Oeste tiene como líderes a los 49ers de San Francisco 49ers (3-0), y los Rams de Los Ángeles (2-1) también han tenido un buen comienzo. Las nueve victorias combinadas son las más para una división hasta ahora esta temporada. Ningún otro grupo de cuatro equipos tiene más de siete.

“Entendemos que los equipos en nuestra división son buenos equipos”, dijo el entrenador de los Cardinals, Jonathan Gannon. “Sé que somos un buen equipo. Tienes que ganar partidos. Ellos entienden la importancia de jugar en casa contra un oponente de nuestra misma división.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“No quieres caer demasiado, pero hay mucho fútbol por jugar”.

Los Seahawks han dominado la serie en los últimos años, ganando siete seguidos desde 2021. Seattle también está mejor encaminado esta temporada, ganando sus dos últimos juegos. Los Cardinals perdieron 16-15 ante los 49ers el domingo.

Aun así, los Cardinals han tenido una de las mejores defensas de la liga esta temporada. Los Seahawks lo han notado.

“Esa defensa está en racha”, dijo el mariscal de campo de los Seahawks, Sam Darnold. “Siempre presentan problemas para una ofensiva, con todas las diferentes miradas que pueden dar y lo que hacen en la parte trasera, disfrazando coberturas”.

Problemas de carrera de Seattle

Sólo tres equipos han promediado menos yardas por acarreo que los Seahawks esta temporada, ya que han corrido para más de 100 yardas en un juego solo una vez. Eso ocurrió en una victoria 31-17 contra los Steelers de Pittsburgh, que han permitido la sexta mayor cantidad de yardas por carrera esta temporada.

Los Seahawks han compensado los problemas de carrera siendo eficientes en el juego aéreo. Darnold ha completado el 70,3% de sus pases, lo que lo coloca en el sexto mejor lugar de la liga, y sólo ha sido capturado tres veces.