Sorprenden a mujer robando en una tienda

En una efectiva respuesta policial ante un reporte de robo a comercio, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo la detención de una mujer que fue sorprendida sustrayendo mercancía de una tienda de conveniencia ubicada en el Barrio de Santiago, la señalada cuenta con un mandamiento vigente en el estado de Querétaro.

Los oficiales municipales realizaban recorridos de prevención como parte de las acciones del operativo Escudo Urbano, cuando fueron informados de un reporte de robo a comercio, por lo que se solicitaba su intervención en la tienda con razón social Soriana ubicada en avenida De La Paz del Barrio de Santiago.

Al llegar al lugar, personal del lugar informó que una mujer había sido sorprendida introduciendo objetos al interior de su ropa, por lo que al cruzar la línea de cajas, le marcaron el alto, sin embargo opuso resistencia y fue entonces que se solicitó el apoyo de los municipales.

Al realizarle una revisión preventiva a quien dijo llamarse Ana Karely “N” de 24 años, se le encontraron diversos productos de higiene y cuidado personal, todo con un valor total de 1,098 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como parte de los protocolos para el aseguramiento de una persona, los agentes municipales solicitaron información ante el Registro Nacional de Detenidos donde fueron informadas que la involucrada contaba con antecedentes por robo a comercio con violencia además de contar con un mandamiento vigente del estado de Querétaro desde el mes de mayo de este año.

Finalmente, luego de la lectura de derechos que le asisten como persona en detención, la involucrada fue llevada ante el Juzgado Cívico para una certificación médica y posteriormente presentada a la Fiscalía General del Estado a fin de determinar su situación legal.