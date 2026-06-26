Detienen a regidora Morena en protesta por desabasto de agua en Soledad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Lo que inició como una manifestación para exigir el restablecimiento del suministro de agua potable en varias colonias de Soledad de Graciano Sánchez terminó convirtiéndose en un conflicto político y de derechos humanos, luego de que activistas denunciaran la detención de al menos una decena de manifestantes, entre ellos la regidora de Morena, Dulce Galván.

Desde temprana hora, vecinos de las colonias San Felipe, San José, Bellavista, Santo Tomás y Terremoto salieron a las calles para denunciar que llevan al menos tres meses sin agua potable y exigir una solución definitiva al problema.

Protesta vecinal y respuesta de Interapas

La protesta ocurrió pese a que horas antes Interapas había informado públicamente que personal operativo realizaba la instalación de un nuevo equipo de bombeo en el pozo San José, asegurando que con ello iniciaría el restablecimiento gradual del servicio en las colonias afectadas. Sin embargo, los manifestantes sostuvieron que el desabasto persiste y que las soluciones anunciadas por el organismo no han resuelto una problemática que arrastran desde hace meses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detenciones y denuncias de activistas

De acuerdo con activistas presentes en la movilización, la situación cambió cuando la marcha pasó por las inmediaciones del Lienzo Charro Hermoso Cariño, donde se desarrollaba un evento privado. Según su versión, la presencia de los manifestantes derivó en un operativo de la Guardia Civil Municipal, cuyos elementos realizaron detenciones que calificaron como arbitrarias.

Entre las personas aseguradas, señalaron, se encuentra la regidora morenista Dulce Galván, además de aproximadamente otros diez participantes de la movilización.

Tras las detenciones, familiares, vecinos y activistas se trasladaron a la comandancia de Pavón para solicitar información sobre el paradero y la situación jurídica de las personas aseguradas. Denunciaron que, hasta ese momento, las autoridades no les habían informado oficialmente las causas de las detenciones ni permitido conocer el estado de los manifestantes.

Con ello, una protesta cuyo objetivo era visibilizar la crisis de abastecimiento de agua en diversas colonias del municipio pasó a centrarse en las detenciones y en las acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de la autoridad municipal, desplazando del debate público la demanda original por el acceso al agua potable.