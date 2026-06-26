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Instalan nuevo equipo de bombeo en pozo San José en Soledad

El restablecimiento del servicio será gradual tras maniobras técnicas y pruebas operativas.

Por Pulso Online

Junio 26, 2026 05:38 p.m.
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Instalan nuevo equipo de bombeo en pozo San José en Soledad
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      Personal operativo de Interapas inició este viernes la instalación de un nuevo equipo de bombeo en el pozo San José, ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, con el objetivo de restablecer el funcionamiento de esta fuente de abastecimiento de agua potable.

      Acciones de la autoridad

      El organismo operador informó que la colocación del equipo implica maniobras técnicas que podrían prolongarse durante varias horas debido al peso de los componentes y a la precisión que requiere el proceso de instalación.

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      Una vez concluida esta etapa, se realizarán pruebas de operación y el llenado gradual de la red de distribución, por lo que el restablecimiento del servicio será paulatino en las colonias que dependen de este pozo.

      Interapas señaló que, a través de su Unidad de Atención Social, ha mantenido comunicación con vecinos y usuarios afectados para informar sobre el avance de los trabajos y dar seguimiento a las labores de rehabilitación.

      El pozo San José abastece a las colonias Los Fresnos, San Felipe, Valle de Bellavista, Privada San Lorenzo, San José, Privada Ecuestre, San José II y Privada Los Pinos.

      El organismo indicó que continuará informando sobre la conclusión de las maniobras mediante sus canales oficiales. Asimismo, puso a disposición de los usuarios la línea Acuatel 444 123 6400 para reportes o solicitudes de información.

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