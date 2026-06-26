PVEM no registra aspirante en proceso interno de Morena en SLP

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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) decidió no registrar aspirante alguno en el proceso interno de Morena para definir la candidatura al Gobierno de San Luis Potosí, al considerar que las reglas internas del partido sobre nepotismo colocan en desventaja a la senadora Ruth González Silva, uno de los perfiles que impulsa el Verde para la elección de 2027.

PVEM explica su decisión y contexto político

La decisión fue confirmada este viernes por el coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar, durante el registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación en el World Trade Center de la Ciudad de México. Explicó que Morena estableció una autorregulación para impedir que un familiar suceda a otro en el mismo cargo, por lo que el Verde optó por no participar en el registro correspondiente a San Luis Potosí.

Escobar sostuvo que el partido tomó esa determinación porque aún considera posible alcanzar un acuerdo político con Morena antes de que concluya el plazo legal, previsto para mediados de enero. Recordó que Morena invitó tanto al PVEM como al Partido del Trabajo a registrar perfiles en los estados donde contaran con aspirantes, pero afirmó que en San Luis Potosí decidieron esperar mientras continúan las negociaciones.

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Reglas internas de Morena afectan candidatura de Ruth González Silva

El dirigente nacional insistió en que Ruth González, familiar directa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona, cumple con todos los requisitos legales para competir por la gubernatura y reiteró que el impedimento no deriva de la legislación electoral, sino de una regla interna de Morena. Afirmó que se trata de una autorregulación aprobada por ese partido desde 2025 y cuya aplicación corresponde únicamente a sus órganos internos.

La determinación del PVEM ocurre mientras Morena avanza con el registro de aspirantes, proceso que definirá a quien represente al bloque oficialista en la elección para renovar la gubernatura de San Luis Potosí en 2027. Hasta este viernes, Morena y el Partido del Trabajo ya habían inscrito a diversos perfiles, mientras que el Partido Verde decidió mantenerse fuera del procedimiento.