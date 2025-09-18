logo pulso
Cachorros asegura pase a playoffs

Comanda la clasificación de comodines de la Liga Nacional

Por AP

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
PITTSBURGH.- Ian Happ despachó un jonrón e impulsó tres carreras, y los Cachorros de Chicago aseguraron su primera presencia en la postemporada desde 2020 al vencer el miércoles 8-4 a los Piratas de Pittsburgh.

Chicago ha ganado cuatro seguidos y siete de los últimos ocho en general. Comandan la clasificación de comodines de la Liga Nacional con una foja de 88-64.

Nico Hoerner aportó dos hits y anotó tres veces para los Cachorros. Justin Turner conectó un par de sencillos impulsadores después de entrar en el sexto episodio.

Los Cachorros tomaron el control con tres carreras en el sexto, ayudados por errores del relevista dominicano Yohan Ramírez (1-3) y el receptor Joey Bart. Michael Busch impulsó a Dansby Swanson con un elevado de sacrificio que rompió el empate. Happ y Turner añadieron sencillos impulsadores.

Aaron Civale (4-9) lanzó tres entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria.

Chicago anotó cuatro carreras en la primera antes de que Pittsburgh registrara un out. Busch recibió una base por bolas y anotó mediante un balk antes de que Happ conectara su 23er jonrón, un batazo de dos carreras a curva del cubano Johan Oviedo que provocó una visita temprana al montículo. 

