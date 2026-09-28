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Javier Aguirre asume como nuevo entrenador del Valencia

El entrenador mexicano Javier Aguirre llega al Valencia con contrato hasta final de temporada y opción de extensión.

Por AP

Septiembre 28, 2026 02:53 p.m.
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Javier Aguirre asume como nuevo entrenador del Valencia
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      MADRID (AP) — El veterano entrenador mexicano Javier Aguirre afirmó que rechazó otros cuatro trabajos antes de aceptar el reto de dirigir al atribulado club español Valencia, y prometió recuperar el apoyo de la afición con victorias.

      Javier Aguirre nuevo entrenador del Valencia

      Aguirre, que asume su séptimo club distinto en España tras dirigir a su México natal en el Mundial, fue presentado oficialmente el lunes como nuevo entrenador del Valencia.

      "Había dejado cuatro oportunidades de trabajo, estaba a gusto con mi familia, pero cuando me llamó el Valencia le dije a mi mujer que había que venir y ella, que le gusta más el fútbol incluso que a mí, estaba feliz", declaró el estratega de 67 años.

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      Aguirre no dio detalles sobre las ofertas de trabajo que rechazó antes de aceptar reemplazar al destituido Carlos Corberán.

      La tercera etapa de Aguirre como seleccionador de México terminó con una derrota en octavos de final ante Inglaterra en el Mundial en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Anteriormente dirigió a los clubes españoles Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

      Aguirre recibió un contrato hasta el final de la temporada, con una opción del club para extender el acuerdo por un año adicional.

      Situación actual y expectativas en Valencia

      Valencia ha perdido cinco de sus primeros siete partidos de la temporada y es penúltimo en La Liga española.

      Aguirre señaló que se sintió bien recibido por los aficionados y percibió una "atmósfera positiva" al llegar al club, pero reconoció que "esto va de resultados y esperemos darlos lo antes posible".

      Su primer partido será en la cancha del recién ascendido Racing Santander el 11 de octubre.

      "La gente estará cansada de mensajes. Vamos a jugar contra el Real Racing Club de Santander y vamos a ir a ganar, la victoria es lo que necesitan", afirmó Aguirre.

      Antes de la llegada de Aguirre, los aficionados del Valencia han protestado contra los jugadores y el propietario del equipo, Peter Lim, un empresario singapurense del que dicen que solo trata al club como un negocio.

      "Sé dónde vengo y lo que sucede", dijo Aguirre. "El plan es ganar, que el equipo tenga una forma e identidad. La gente se irá acercando conforme se consigan victorias"

      Su contratación completó una reconstrucción temprana de las operaciones futbolísticas del Valencia tras su mal inicio en La Liga. Al despedir a Corberán, el Valencia también apartó al director ejecutivo Ron Gourlay y desde entonces ha nombrado a Braulio Vázquez como director deportivo.

      "Más allá de su experiencia, lo que más me gustó cuando empezamos a hablar, me cortaba diciéndome que venía, estaba con ganas de venir y no hablamos nada económico y de lo deportivo solo faltaba cuándo cogía el avión", dijo Vázquez sobre Aguirre. "Transmitió muchas ganas. Viene al Valencia, agradecer a él y a su cuerpo técnico que hayan apostado por venir a nuestra casa en un momento de dificultad".

      Valencia no ha terminado por encima del noveno puesto en La Liga desde que fue cuarto en 2017-18 y 2018-19. La temporada pasada fue noveno.

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