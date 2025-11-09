Campeón Toluca vence al América

TOLUCA.- Toluca repitió la dosis de vencer 2-0 al América, tal como lo hizo en la pasada final de la Liga MX, para cerrar su calendario regular del torneo Apertura con la opción de terminar como líder.

Paulinho marcó su 12do tanto del campeonato para coronarse campeón goleador por tercer curso consecutivo por los anfitriones en el Estadio Nemesio Díez, a los 14 minutos. Helinho amplió desde el manchón de penal a los 56, luego de que Paulinho recibió un duro golpe del arquero Luis Ángel Malagón.

Los Diablos Rojos llegaron a 37 puntos y únicamente pueden verse superados por el Cruz Azul, que tiene 35 y cerraba la actividad sabatina enfrentándose a Pumas.

América cayó a la cuarta posición al quedarse con 34 unidades.

Paulinho compartirá el trono de máximo romperredes del torneo con Armando González (Chivas) y Joao Pedro (San Luis). El ariete portugués de los Diablos Rojos tuvo la oportunidad de buscar el liderato en solitario de haber cobrado el penal.

Sin embargo, fue él mismo quien dijo que no estaba en condiciones de hacerlo debido al golpe en la cabeza.

La mejor opción de las Águilas llegó en los botines de Allan Saint-Maximin con un disparo que estrelló en el travesaño en la recta final.