logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Canadá convocó a Marcelo Flores

El mediocampista figura en la lista como jugador de entrenamiento

Por Agencias

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Canadá convocó a Marcelo Flores

La selección de Canadá hizo oficial la convocatoria del futbolista mexicano Marcelo Flores para la fecha FIFA que se celebrará a mediados de noviembre.

El técnico de la Selección de Canadá, Jesse Marsch, convocó al elemento de Tigres, quien nació en Canadá, y ha jugado solo tres partidos con la Selección Mexicana. En la lista está señalado como jugador de entrenamiento, ya que no puede ver acción en los partidos.

El representativo de la hoja de maple cuenta con dos compromisos amistosos en esta fecha FIFA ante Ecuador, encuentro que se celebrará el próximo 13 de noviembre y posteriormente contra Venezuela el 18 de noviembre en Fort Lauderdale.

Marcelo Flores, de 22 años, estuvo en una pugna entre México y Canadá antes de debutar con la selección mayor en 2021. Desde entonces, ha disputado tres partidos con el equipo mexicano, pero aún no ha jugado con la selección mayor desde 2022.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Si en el futuro decide representar oficialmente a Canadá en lugar de a México, aún deberá realizar un cambio de nacionalidad deportiva. La fuente indicó a ESPN que ha habido mucha comunicación entre Marcelo y la federación canadiense

Flores, formado en la cantera del Arsenal, jugó cedido en el Real Oviedo en 2022, antes de unirse a Tigres de la Liga MX en 2023.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Raquítico triunfo de Broncos
Raquítico triunfo de Broncos

Raquítico triunfo de Broncos

SLP

EFE

Denver se mantiene en la cima del Oeste tras vencer al colista de Las Vegas

Sabalenka elimina a Gauff
Sabalenka elimina a Gauff

Sabalenka elimina a Gauff

SLP

AP

Mier, entre los mejores porteros del planeta
Mier, entre los mejores porteros del planeta

Mier, entre los mejores porteros del planeta

SLP

Agencias

Cefor Promotora vence al Irapuato
Cefor Promotora vence al Irapuato

Cefor Promotora vence al Irapuato

SLP

Romario Ventura

El conjunto potosino consiguió una valiosa victoria como visitante