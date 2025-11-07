Canadá convocó a Marcelo Flores

La selección de Canadá hizo oficial la convocatoria del futbolista mexicano Marcelo Flores para la fecha FIFA que se celebrará a mediados de noviembre.

El técnico de la Selección de Canadá, Jesse Marsch, convocó al elemento de Tigres, quien nació en Canadá, y ha jugado solo tres partidos con la Selección Mexicana. En la lista está señalado como jugador de entrenamiento, ya que no puede ver acción en los partidos.

El representativo de la hoja de maple cuenta con dos compromisos amistosos en esta fecha FIFA ante Ecuador, encuentro que se celebrará el próximo 13 de noviembre y posteriormente contra Venezuela el 18 de noviembre en Fort Lauderdale.

Marcelo Flores, de 22 años, estuvo en una pugna entre México y Canadá antes de debutar con la selección mayor en 2021. Desde entonces, ha disputado tres partidos con el equipo mexicano, pero aún no ha jugado con la selección mayor desde 2022.

Si en el futuro decide representar oficialmente a Canadá en lugar de a México, aún deberá realizar un cambio de nacionalidad deportiva. La fuente indicó a ESPN que ha habido mucha comunicación entre Marcelo y la federación canadiense

Flores, formado en la cantera del Arsenal, jugó cedido en el Real Oviedo en 2022, antes de unirse a Tigres de la Liga MX en 2023.