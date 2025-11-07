logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cefor Promotora vence al Irapuato

El conjunto potosino consiguió una valiosa victoria como visitante

Por Romario Ventura

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Cefor Promotora vence al Irapuato

En una sólida actuación fuera de casa, el equipo de Cefor Promotora San Luis consiguió una valiosa victoria por 2 goles a 0 sobre los Freseros de Irapuato, en partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga Tercera División Profesional, dentro del Grupo XII, disputado en el Campo “Ferti Joaquín”.

Desde el arranque del encuentro, el conjunto potosino mostró mayor control del balón y buscó generar peligro en el área rival, aunque en los primeros minutos no logró concretar sus aproximaciones. Por su parte, el cuadro local trató de reaccionar adelantando sus líneas, pero se topó con una defensa bien ordenada que supo contener los intentos ofensivos de los Freseros.

El esfuerzo visitante rindió frutos a los 43 minutos de juego, cuando en un largo despeje Óscar Alan Ramírez aprovechó para encarar al guardameta guanajuatense y definir con un disparo raso, marcando el 1-0 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En la segunda mitad, Cefor Promotora San Luis mantuvo la iniciativa y continuó presionando sobre el arco rival. La insistencia dio resultado al minuto 67, luego de que el árbitro marcara un penal a favor de los potosinos. Aarón Ramírez tomó el balón y con un potente disparo aumentó la ventaja a 2-0, encaminando a su equipo hacia el triunfo. Durante los minutos finales, Irapuato intentó recortar la diferencia con presión constante, pero el orden defensivo de los visitantes impidió cualquier intento de reacción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con este resultado, Cefor Promotora San Luis se consolida como uno de los equipos más regulares del Grupo XII y demuestra su fortaleza también en condición de visitante, mientras que los Freseros de Irapuato ven cortada su racha positiva jugando en casa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Raquítico triunfo de Broncos
Raquítico triunfo de Broncos

Raquítico triunfo de Broncos

SLP

EFE

Denver se mantiene en la cima del Oeste tras vencer al colista de Las Vegas

Sabalenka elimina a Gauff
Sabalenka elimina a Gauff

Sabalenka elimina a Gauff

SLP

AP

Mier, entre los mejores porteros del planeta
Mier, entre los mejores porteros del planeta

Mier, entre los mejores porteros del planeta

SLP

Agencias

Cefor Promotora vence al Irapuato
Cefor Promotora vence al Irapuato

Cefor Promotora vence al Irapuato

SLP

Romario Ventura

El conjunto potosino consiguió una valiosa victoria como visitante