Cefor Promotora vence al Irapuato

En una sólida actuación fuera de casa, el equipo de Cefor Promotora San Luis consiguió una valiosa victoria por 2 goles a 0 sobre los Freseros de Irapuato, en partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga Tercera División Profesional, dentro del Grupo XII, disputado en el Campo “Ferti Joaquín”.

Desde el arranque del encuentro, el conjunto potosino mostró mayor control del balón y buscó generar peligro en el área rival, aunque en los primeros minutos no logró concretar sus aproximaciones. Por su parte, el cuadro local trató de reaccionar adelantando sus líneas, pero se topó con una defensa bien ordenada que supo contener los intentos ofensivos de los Freseros.

El esfuerzo visitante rindió frutos a los 43 minutos de juego, cuando en un largo despeje Óscar Alan Ramírez aprovechó para encarar al guardameta guanajuatense y definir con un disparo raso, marcando el 1-0 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En la segunda mitad, Cefor Promotora San Luis mantuvo la iniciativa y continuó presionando sobre el arco rival. La insistencia dio resultado al minuto 67, luego de que el árbitro marcara un penal a favor de los potosinos. Aarón Ramírez tomó el balón y con un potente disparo aumentó la ventaja a 2-0, encaminando a su equipo hacia el triunfo. Durante los minutos finales, Irapuato intentó recortar la diferencia con presión constante, pero el orden defensivo de los visitantes impidió cualquier intento de reacción.

Con este resultado, Cefor Promotora San Luis se consolida como uno de los equipos más regulares del Grupo XII y demuestra su fortaleza también en condición de visitante, mientras que los Freseros de Irapuato ven cortada su racha positiva jugando en casa.